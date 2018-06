JAKARTA - Nama Anggun C Sasmi tampaknya makin bersinar di kancah hiburan internasional. Wanita asal Indonesia ini belum lama ini juga muncul di sebuah halaman muka sebuah majalah terkenal di Prancis.

Juri Asia’s Got Talent dan Goodwill Ambassador United Nations ini tampil di sampul edisi bulan ini dari majalah Perancis yang sangat berpengaruh ‘Technikart’. Tentu saja kemunculannya membuat surprise bagi para penggemarnya.

Betapa tidak, Anggun yang selama ini dikenal kerap berpenampilan glamour serta indah dari para perancang busana dunia, kali ini Anggun tampil benar-benar berbeda.

"Saya ingin memberi kejutan kepada para penggemar Internasional saya melalui sebuah sesi wawancara dimana saya mengungkap jati diri saya yang sebenarnya," ujar Anggun C Sasmi lewat surat elektroniknya.

Dalam artikelnya, Anggun menceritakan tentang masa muda nya di Indonesia, tentang awal berkarir yang dimulai pada usia 9 tahun dan tentang perjuangannya untuk hak-hak asasi wanita.

Selain itu, ia juga membahas isu seputar lingkungan dan yang terbaru tentang kesuksesan singlenya ‘What We Remember’ yang telah bertengger di tangga lagu Billboard Dance Charts di Amerika selama 16 minggu berturut-turut.

“Masyarakat Eropa melihat saya sangat berbeda dari publik yang berada di Asia, saya ingin menceritakan kisah saya dengan cara yang lebih pribadi, saya sadari bahwa beberapa penggemar saya pasti akan terkejut, tetapi setelah 20 tahun berkarir Internasional, itu baik untuk mengejutkan mereka dan untuk berpikir out of the box," tutupnya.

Tampaknya, kisah Anggun di kancah internasional semakin melejit saja, semoga sukses terus ya Anggun.

(edh)