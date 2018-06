LOS ANGELES - Eminem baru-baru ini muncul di panggung fes tival Bonnaroo untuk menghibur para penggemarnya. Namun ternyata, bukan mendapatkan sambutan meriah, dia malah mendapat protes dari para penonton festival tersebut.

Hal ini diawali pada saat dia menyanyikan salah satu lagu populer miliknya yang berjudul ‘Kill You’. Pasalnya, di akhir dari lagu tersebut, Eminem nampaknya membubuhkan suara tembakan yang cukup keras.

Para penggemar pun kaget. Tak sedikit yang panik setelah mendengar hal tersebut. Hal ini dikarenakan mereka trauma dengan kejadian penembakan yang terjadi di Amerika belakangan ini, yang menewaskan puluhan orang.

“Keputusan ini sangat tidak bertanggung jawab dan tidak menyenangkan,” ujar salah satu peserta konser yang enggan menyebutkan namanya, seperti dikutip dari laman NME, Senin (11/6/2018).

Protes terhadap Eminem pun tak berhenti sampai di situ saja. Hal ini dikarenakan salah satu tokoh media sosial asal Amerika, Andrea Russelt memberikan komentar terhadap apa yang telah dilakukan Eminem.

“Saya benci mengakuinya, tapi saya seseorang yang memiliki PTSD ringan. Tindakan ini sangat tidak bertanggung jawab dan tidak menyenangkan, dengan mengakhiri lagu dengan efek suara senjata,” kata Andrea.

“Saya tumbuh mencintai Eminem dan musiknya, tetapi saya sangat terpicu sampai meniti air mata,” lanjutnya.

Tak sampai di situ saja, dia juga mengatakan bahwa kejadian ini bukan sesuatu yang bisa dijadikan bahan bercandaan. Dia tak suka dengan apa yang Eminem lakukan.

“Untuk mendengar efek suara tembakan dan melihat seluruh orang merunduk karena naluri, itu tidak lucu, imut, atau menyenangkan. Ini adalah kenyataan yang menyedihkan bahwa kita hidup. Ini tidak lucu atau bahkan sesuatu untuk dicemooh,” lanjutnya.

@AndreaRussett @sandwahhh @macykatemusic found this on instagram, the way everyone screams and the camera drops is terrifying pic.twitter.com/mZRwdqoWB4 — Sydney (@Sydneyheight1) June 10, 2018

Meski begitu, tak sedikit juga yang membela aksi Eminem. Mereka mengatakan bahwa apa yang dilakukan Eminem di koneser setiap akhir lagu ‘Kill You’ selama enam tahun terakhir, dia selalu meambahkan suara tembakan tersebut di akhir lagu.

Eminem has ended Kill You with the gun shot effects for (at least) 6 years now and this is the first time someone ever complains— Laia (@onlyslimshady) June 10, 2018