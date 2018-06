JAKARTA - The Sacred Riana yang sukses menjadi jawara di Asia’s Got Talent dan menunjukkan kebolehannya di ajang pencarian bakat Internasional yakni America’s Got Talent 2018, saat ini semakin dikenal masyarakat luas di Indonesia.

Perempuan bernama lengkap Marie Antoinette Riana Graharani itu merupakan seorang pesulap yang sering menggunakan aliran bizarre illusionist yang sering menghebohkan masyarakat Tanah Air lewat aksi-aksinya. Bahkan aksi perempuan misterius yang selalu bersama bonekanya dengan membuat bulu kuduk merinding ketika melihatnya

Apabila ada masyarakat Tanah Air yang berkeinginan bermain kerumahnya dan bahkan bisa bertemu langsung dengan The Sacred Riana. Bisa berkunjung ke rumah hantu Riana Pekan Raya Jakarta JIEXPO, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Dua pesulap The Master Bow Vernon dan Oge Arthemus merupakan ide dari wahana rumah hantu Riana tersebut. Bahkan masyarakat akan dibuat kuduk merinding dan menjerit apabila sudah memasuki rumah hantu itu.

"Kita bikin Rumah Riana ini, sangat berhubungan dengan The Sacred Riana. Tak lain didalamnya itu rumah hantu" kata Bow Vernon ketika ditemui dikawasan Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta, Jumat 8 Juni 2018.

"Kita melihat mereka (masyarakat), Indonesia menyukai hal-hal yang berbau mistis atau horor. Maka itu, saya bersama Oge Arthemus mempunyai ide membangun wahana rumah hantu Rumah The Sacred Riana bersama Oge Arthemus. Dan ide ini memang sudah lama kita buat," sambungnya.

Sementara itu, menurut Oge, sampai saat ini sudah ada 25.000 orang yang bermain ke rumah Riana. Dan menampilkan beragam reaksi setelah memasuki rumah hantu tersebut.

"Saya pernah melihat ada yang ngompol, udah dua orang. Keluar merangkak, udah banyak. Dan ada pasangan ketika di dalam masih pacaran, keluar putus ini, beneran ada," jelasnya.

Kali ini, Rumah The Sacred Riana di JI-Expo Kemayoran, disambangi mentalist legendaris Indonesia, yaitu, Mr Limbad,

bersama penyanyi jebolan Rising Star Iga Azwika yang memasuki wahana tersebut. Terlihat Limbad tidak menunjukkan ketakutan. Namun Iga Azwika sangat memperlihatkan wajah yang tidak suka setelah bermain di rumah Riana.

"Saya benar-benar takut. Luar biasa hantu-hantunya. Tapi Keren banget. Saya pertama banget masuk wahana rumah hantu seperti ini, serem banget," ujar Iga.

