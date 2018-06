JAKARTA - Disc Jokey cantik Dinar Candy rupanya mengalami hal yang tak mengenakan ketika perkenalannya dengan seorang pesepakbola Marko Simic. Ya, Dinar Candy rupanya mengalami insiden yang serupa seperti halnya menimpa pedangdut Via Vallen.

Namun lebih parahnya lagi, Dinar Candy diminta pesepakbola tersebut untuk melepas baju, tapi langsung ditolak mentah-mentah oleh Dinar Candy.

Kendati demikian, sebelum insiden tersebut terjadi, usut punya usut Dinar Candy sempat diajak oleh Marko Simic untuk mengunjungi apartemennya, tapi lagi-lagi penolakan diterima oleh Marko Simic.

"Dinar disuruh ke apartemen dia. Jadi dia tiga kali video call. Yang pertama nanya-nanya biasa, terus yang kedua suruh ke apartemen dia, aku enggak mau. Yang ketika 'take of your clothes'. Itu sih yang Dinar 'wow'," cerita Dinar Candy saat dijumpai di kawasan Tendean, Jakarta Selatan.

Lebih lanjut, Dinar Candy memang sebelumnya menyambut baik awal perkenalan dengan Marko Simic. Sebab, menurut Dinar Candy, pesepakbola tersebut hanya ingin berteman baik dengannya.

"Iya aku pikir mau temenan biasa (saja) tapi kok jadi kaya gini," sambungnya.

Sementara itu, insiden video call hingga dirinya diminta untuk melepas bajulah yang membuatnya shock. Yang jelas Dinar Candy hanya menyayangkan sikap yang diambil oleh Marko Simic.

"Enggak tahu juga, mungkin di negara dia (Marko Simic) itu hal biasa, tapi di negara kita, itu aneh banget," tukasnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Dinar Candy menjadi salah satu public figure yang mendapat perlakuan tak sedap dari Marko Simic. Tetapi hal itu terungkap ketika Via Vallen mulai mengunggah bukti percakapan pelecehan yang dilakukan oleh oknum pesepakbola tersebut.

Bahkan kala itu Via Vallen diminta pesepakbola yang diduga Marko Simic menemaninya di dalam kamar dengan mengenakan pakaian seksi.

"I want you sign for me in my bedroom, wearing sexy clothes,” bunyi pesan yang dikirimkan ke akun Instagram Via Vallen.

"Nggak kenal dan nggak pernah ketemu tiba2 nge DM dan ngirim text gambar kaya gini,” tulis Via Vallen dalam instagram stories pribadinya.

(edh)