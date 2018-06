SEOUL - Drama terbaru Lee Yi Kyung, Partners for Justice terus menunjukan taringnya. Pasalnya, ia mampu menguasai slot penayangan Senin-Selasa drama Korea.

Baca Juga: Shah Rukh Khan Disebut Bakal Beradu Akting dengan Komedian Ternama di Film Zero

Hal tersebut diketahui dari rating penonton yang dirilis oleh Nielsen Korea, pada 5 Juni 2018. Melansir Soompi, Kamis (7/6/2018), drama yang tayang perdana pada 14 Mei 2018 tersebut, mengumpulkan rating 6,7 dan 8,3 persen dalam tayangan 5 Juni di MBC.

Perolehan ini menjadi rekor baru bagi drama tersebut. Pasalnya pada episode-episode sebelumnya, drama tersebut hanya mampu memperoleh rating kurang dari 8 persen. Bahkan, dalam tayangan perdananya, ia hanya mampu meraih 4,5 dan 4,9 persen penonton.

Untuk informasi, drama bergenre crime-mistery ini, berkisah tentang tentang seorang dokter forensik dan jaksa yang bekerja bersama untuk menyelesaikan kasus. Partners for Justice menampilkan beberapa nama bintang, di antaranya Jung Jae Young, Jeong Yu Mi, Lee Yi Kyung, Park Eung Seok, dan Stephanie Lee.

Menariknya, drama produksi HB Entertainment ini mampu mengalahkan rating drama pendatang baru, Are You Human Too? dan Wok of Love. Drama kisah cinta segitiga antara Junho, Jang Hyuk dan Jung Rye Won , Wok of Love hanya mampu duduk di posisi kedua. Drama yang perdana tayang pada 7 Mei 2018 tersebut membukukan rating 5,7 dan 6,4 persen.

Sementara itu, drama terbaru Seo Kang Joon, Are You Human Too? harus berbesar hati karena hanya mampu meraup peringkat 5,0 dan 5, 3 persen. Capain tersebut cukup baik mengingat drama pra-produksi ini baru tayang pada 4 Juni 2018 di KBS.

Are You Human Too? berkisah tentang Nam Shin (Seo Kang Joon), seorang pria dari keluarga kaya yang koma akibat kecelakaan. Ibu Nam Shin, Oh Ra Ra (Kim Sung Ryoung) yang merupakan pakar AI (artificial intelligence) kemudian menciptakan robot serupa anaknya, yang dinamainya Nam Shin III.

Baca Juga: 7 FIlm Bollywood yang Tidak Bisa Kamu Lewatkan di 2018

Robot yang kemudian menjalani kehidupan sebagai Nam Shin itu memiliki seorang pengawal bernama So Bong yang diperankan oleh Gong Seung Yeong. Yang perlu dicatat, drama ini menjadi debut Seo Kang Joon sebagai pemeran utama.

(LID)