LOS ANGELES - Era demam Twilight Saga mungkin sudah lama berlalu. Tapi, shipper alias pendukung Robert Pattinson dan Kristen Stewart sang pemeran Edward Cullen dan Bella Swan masih banyak di luar sana.

Hal itu terbukti ketika banyak fans menggila saat ramai kabar Robert dan Kristen kepergok di hotel pada Sabtu, 2 Juni 2018. Dilansir USMagazine dari Daily Mail, Robert dan Kristen tertangkap kamera di Hotel Chateau Marmot, Los Angeles.

Namun jangan berpikir terlalu jauh dulu. Pasalnya, Kristen dan bintang Harry Potter and the Goblet of Fire itu berada di Hotel Chateau Marmot untuk menghadiri pesta ulang tahun Lily Rose Depp.

Dari foto yang tersebar, Kristen dan Robert tampak bersama dengan teman-teman mereka. Keduanya tampil santai. Rob mengenakan kaos yang ditutup jaket dan celana jeans, sementara Kristen memakai baju serba hitam.

Tersebarnya foto kebersamaan Krist dan aktor 32 tahun itu tak ayal langsung membuat penggemar mereka menggila. Banyak yang bahagia dan tak percaya momen reuni Rob dan Kristen ini benar-benar terjadi.

"Robert Pattinson dan Kristen Stewart di pesta yang sama, bergabung dengan teman yang sama di 2018. Aku pikir hari seperti ini tak akan pernah datang. My shipper game is stronger than ever," kicau @Tvwilight.

"Robert Pattinson dan Kristen Stewart tertangkap kamera bersama untuk pertama kalinya dalam lima tahun. Jiwa Twihardku muncul," sambung @Lindsertart19.

Sejatinya, ini bukanlah pertama kalinya Rob dan sang mantan kekasih terlihat bersama di 2018. Pada Februari lalu, Rob dan Kristen juga ketahuan bersama di sebuah bar di Silver Lake, Los Angeles jelang perayaan Valentine.

Seorang netizen mengklaim melihat Rob dan Kristen minum bersama di bar. Menurut saksi mata itu, Rob lebih dulu masuk ke bar sebelum kemudian disusul oleh lawan mainnya di Twilight saga tersebut. Hanya saja, tak ada foto kala itu.

Sebagai pengingat, Rob dan Kristen terlibat cinta lokasi pada 2008 setelah dipasangkan sebagai sepasang kekasih di franchise Twilight. Empat tahun pacaran, keduanya putus setelah Kristen ketahuan selingkuh.

