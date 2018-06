LONDON - Dunia mengenal Benedict Cumberbatch sebagai salah satu superhero di Marvel Cinematic Universe, yakni Doctor Strange. Dia juga pahlawan Inggris saat berperan sebagai Sherlock Holmes di serial BBC.

Tapi, Benedict bukan hanya superhero di dunia film atau serial TV, melainkan juga di dunia nyata. Hal itu terbukti saat dia menyelamatkan seorang kurir yang menjadi korban pengeroyokan.

Kisah heroik Benedict bermula saat ia dan sang istri, Sophie Hunter sedang naik taksi. Di tengah jalan, bapak dua anak itu melihat seorang kurir yang menjadi korban pengeroyokan.

Menurut sopir taksi Manuel Dias, yang menjadi saksi mata, Benedict terlihat tak takut menghadapi para gangster yang mengeroyok kurir itu. Dengan tegas Benedict berteriak kepada para gangster untuk melepaskan kurir malang tersebut.

Dias menyebut aksi Benedict saat itu persis seperti saat Sherlock Holmes menghajar musuhnya. Pria 53 tahun ini mengakui keberanian Benedict tersebut.

"Kurir itu beruntung. Benedict adalah seorang superhero. Benedict itu berani dan tidak egois. Jika dia tidak turun tangan, kurir itu bisa terluka parah," kata Dias seperti dikutip dari CNN, Selasa (5/6/2018).

Peristiwa tersebut makin terasa seperti adegan di cerita Sherlock Holmes karena lokasi kejadian dekat dengan Baker Street, jalan yang menjadi alamat Sherlock Holmes dalam cerita karangan Sir Arthur Conan Doyle. "Semuanya kemudian terasa sedikit nyata. Di sini bertarung Sherlock Holmes melawan empat gangster, di sudut jalan Baker Street," lanjut Dias.

Thank you Benedict Cumberbatch for your brave actions. Deliveroo riders are heroes - their safety is our priority and any violence against them is totally unacceptable. So on behalf of everyone at deliveroo: thank you. pic.twitter.com/NGCkQB3z7J— Deliveroo (@Deliveroo) June 2, 2018