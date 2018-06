SEOUL - Song Ji Hyo siap kembali berakting di layar kaca. Song Ji Hyo memutuskan kembali berakting lewat drama Lovely Horribly.

Dalam drama ini, Song Ji Hyo akan mengambil peran Ji Eul Soon, yaitu penulis naskah drama yang malang, namun cerdas dan selalu optimis. Aktris 36 tersebut mengungkapkan kegembiraannya setelah bergabung dalam Lovely Horribly.

"Aku benar-benar bersemangat dan menantikan untuk mengerjakan bagian yang menarik dari drama. Aku berjanji akan bekerja keras untuk menunjukan chemistry yang baik dengan lawan mainku dan tim produksi," ungkap Song Ji Hyo, seperti dilansir dari Koreaboo, Selasa (5/6/2018).

Ini akan menjadi pertama kalinya Song Ji Hyo tampil di drama tv publik dalam 5 tahun sejak The Fugitive of Joseon pada 2013, di KBS 2 TV. Setelah itu, bintang Running Man ini lebih cakap bermain dalam drama TV kabel, seperti Emergency Couple (tvN), Ex-Girlfriend Club (tvN), dan Listen to Love (JTBC).

Dalam drama Lovely Horribly, ia akan beradu akting dengan aktor Park Si Hoo. Laki-laki 40 tahun tersebut populer lewat perannya dalam serial komedi romantis Queen of Reversals dan Prosecutor Princess.

Karier Park Si Hoo terguncang ketika dirinya terkena tuduhan kekerasan seksual pada 2013. Namun tuduhan tersebut akhirnya dibatalkan. Kemudian, ia kembali ke layar kaca lewat drama Neighborhood Hero, pada 2016 di OCN.

Sebagai informasi, Lovely Horribly adalah drama bergenre romantis yang berkisah tentang penulis naskah drama malang, Ji Eul Soon. Namun, keajaiban terjadi ketika naskah dramanya didapuk untuk dibintangi oleh bintang top yang diperankan oleh Park Si Hoo. Uniknya, kisah asmara akan terjalin antara kedua orang yang lahir pada hari dan jam yang sama tersebut.

Rencananya drama ini akan mulai ditayangkan pada Agustus 2018 di KBS. Lovely Horribly akan menggantikan slot tayang drama Seo Kang Joon, Are You Human? yang tayang perdana pada 4 Juni 2018.

