BEIJING - Film kartun Doraemon The Movie 2018: Nobita’s Treasure Island, memulai debutnya dengan cukup mulus di box office China. Debut pada 1 Juni 2018, kartun yang diadaptasi dari novel Treasure Island karya Robert Louis Stevenson itu menghasilkan USD24,3 juta, sepanjang 1-3 Juni 2018.

Menariknya, sekitar USD13 juta dari total pendapatan tersebut dihasilkan film arahan Kazuaki Imai itu pada hari pertama penayangannya. Siasat Toho, selaku distributor, memilih jadwal tayang bertepatan dengan libur Hari Anak tampaknya sangat tepat.

Dengan capaian tersebut, Doraemon sukses mengambil alih puncak box office dari film How Long Will I Love U. Film China bergenre fantasi-romance itu, hanya mampu mengumpulkan pendapatan sebesar USD15,9 juta sepanjang akhir pekan lalu. Sehingga setelah 17 hari penayangannya, How Long Will I Love U membukukan pendapatan total sebesar USD110 juta.

Sementara peringkat ketiga ditempati oleh Avengers: Infinity War dengan pendapatan sebesar USD13,9 juta. Setelah 24 hari dirilis di China, film yang didistribusikan oleh Walt Disney Studios Motion Pictures itu menghasilkan USD354 juta.

Serupa dengan Doraemon, dua film lokal Happy Little Submarine: 20000 Leagues Under The Sea dan Magic Mirror 2 juga diuntungkan dengan perayaan Hari Anak. Happy Little Submarine misalnya, mengumpulkan USD9,11 juta yang membuatnya menempati peringkat ke-4. Sementara Magic Mirror 2 membuntuti di belakangnya dengan USD2,51 juta.

Lalu bagaimana dengan film spin-off Star Wars, Solo? Pada pekan kedua penayangannya, film itu hanya mampu menghasilkan USD2,10 juta yang membuatnya berada di peringkat keenam. Sehingga sepanjang 10 hari penayangannya, Solo baru menghasilkan USD14,9 juta di China.

Di bawah Solo ada film horor arahan John Krasinski, A Quiet Place yang menghasilkan USD1,8 juta. Film yang telah wara-wiri selama 17 hari di bioskop China itu mengumpulkan total pendapatan sebesar USD31,7 juta.

Sementara peringkat ke-8 diisi oleh Perfect Strangers yang mencetak USD1,51 juta. Selama 10 hari penayangannya, film drama komedi asal Italia itu mengumpulkan total pendapatan sebesar USD6 juta.

Dua posisi buncit box office China, masing-masing diisi oleh My Pet Dinosaur dan Rampage. Film animasi asal Australia tersebut berada di peringkat ke-9 dengan total pendapatan sebesar USD990.000.

Sementara Rampage menduduki posisi pamungkas dengan pendapatan USD650.000. Film yang dibintangi Dwayne ‘The Rock’ Johnson itu secara total mengumpulkan USD155 juta setelah 52 hari penayangannya di China. Demikian dilansir dari Variety, Senin (4/6/2018).

(aln)