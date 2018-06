LOS ANGELES – Teaser baru dari Wonder Woman 2 akhirnya dirilis oleh DC Entertainment. Melalui lama Facebooknya, DC mengunggah sebuah logo baru sekaligus mengonfirmasi bahwa setting yang akan digunakan adalah tahun 1984.

Logonya sendiri terlihat sangat sederhana, dengan latar belakang warna hitam tertulis WW84 pada bagian tengahnya.

Sebelumnya memang sempat ada prediksi bahwa Wonder Woman akan menggunakan setting pada tahun 1980-an selama Perang Dingin berlangsung.

Selain itu, beberapa penggemar juga percaya bahwa logo tersebut akan menjadi judul sekuel Wonder Woman. Pasalnya, Warner Bros. belum lama ini mendaftarkan nama-nama domain untuk film Wonder Woman, salah satunya bernama Wonder Woman 1984.

Gal Gadot akan kembali memerankan Diana alias Wonder Woman. Ia akan dipertemukan dengan Kristen Wiig yang berperan sebagai Cheetah, penjahat utama di film kali ini.

Chris Pine, yang memerankan karakter Steve Trevor dan diceritakan mati di film awal, baru-baru ini dilaporkan kembali muncul di lokasi syuting di Alexandria, Virginia.

Spekulasi tentang kemunculan Steve Trevor sempat ramai diperbincangkan. Namun beberapa penggemar percaya bahwa kemunculannya mungkin hanya akan ada pada bagian mimpi saja.

Wonder Woman 2 akan kembali disutradarai oleh Patty Jenkins. Film ini rencananya akan dirilis pada tanggal 1 November 2019.

(edh)