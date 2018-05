LOS ANGELES - Film Wonder Woman yang hadir pada tahun lalu mampu memukau para penggemar film di seluruh dunia. Hal ini dikarenakan Gal Gadot yang memerankan Diana Prince alias Wonder Woman tampil apik, dibalut dengan kostum yang sempurna.

Dan kabarnya, Warner Bros (WB) yang menjadi pemilik hak pembuatan film tersebut dikabarkan sudah berencana untuk membuat film kedua dari Wonder Woman. Hal ini terungkap setelah salah satu pengguna Twitter, bernama Daniel Eliesen membocorkan informasi tersebut, yang dibagikan pada Licensing Expo oleh pihak WB.

Postingan pertama yang dibagikan oleh Daniel adalah mengenai kostum yang akan dikenakan oleh Diana pada film kedua Wonder Woman tersebut. Dia pun mengungkapkan jika akan ada perubahan kostum di film tersebut.

“Mereka sudah menunjukkan beberapa contoh kostum baru untuk Wonder Woman 2. Mereka juga menunjukkan pratinjau kecil dari apa yang mereka coba lakukan dengan Cheetah,” tulis Daniel di akun Twitternya, seperti dikutip dari laman Comicbook, Selasa (22/5/2018).

