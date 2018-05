JAKARTA - Pesinetron Andi Soraya tengah menikmati masa-masa mengasuh buah hati ketiganya, Andi Kylie Zhivanna Ali. Meskipun usianya telah genap 41 tahun nyatanya tak membuat wanita berdarah Arab-Bugis tersebut terganggu.

Dijumpai di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Andi Soraya menjelaskan bahwa sang putri tak membuatnya repot. Putrinya tersebut diakuinya telah bisa menyesuaikan jam tidur layaknya orang dewasa.

"Alhamdulillah enggak nyusahin ya dulu sebulan pertama tengah malam masih bangun sekarang dua bulan sampai empat bulan ini tidurnya sudah kaya orang dewasa," jelasnya belum lama ini.

"Benar-benar istilahnya kalau aku tidur itu bisa dia enggak bangun sama sekali. Ya jadi punya bayi satu ini sih alhamdulillah enggak nyusahin banget," sambung Andi Soraya.

Andi Soraya kini jarang tampak di layar kaca karena mengurus sang buah hati. Ia bahkan tidak menggunakan jasa baby sitter untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan sang putri.

Sesekali Andi Soraya dibantu anak sulungnya, Shawn Adrian saat berkunjung ke rumah yang ditinggalinya. Meskipun jarak usianya dengan bayi yang akrab disapa Kylie tersebut cukup jauh, namun Shawn tak keberatan untuk menemani bahkan membantu adiknya mandi.

"Ya kadang-kadang kan masih nyusu, jadi kalau mau nyusu Shawn out, 'mamah mau nyusui dulu' gitu kan terus misalnya kalau aku kerepotan mau mandiin, Shawn yang pegangin mamah nyiapin mandinya adek dulu," cerita Andi Soraya.

Seperti yang diketahui, Andi Soraya melahirkan seorang putri buah cintanya dengan Andi Ali Gaffar pada 25 Januari 2018 secara caesar. Usai melahirkan anak ketiganya, Andi Soraya pun mengumumkannya melalui sosial media pribadinya sekaligus sebagai ungkapan rasa syukur.

“Alhamdulillah, Allahuakbar, Subhanallah.. Telah lahir putri kami “Andi Kylie Zhivanna Ali” pada Kamis 25 Januari 2018 pukul 12:55 WIB dengan berat 2,4 KG dan panjang 44 cm. Insya Allah Kylie bisa menjadi anak yang berbakti pada orang tua, menjadi anak solehah dan membawa kebahagiaan untuk semuanya. Amien yarabbal alamiin. Ali & Aya,” tulis Andi Ali Gaffar dalam caption di serial foto yang ia unggah kala itu.

“Semoga jadi anak yang soleha ya nak.. bidadari mama yang cantik secantik akhlaknya kelak. Titipan Allah yg berharga. Daddy’s little princess. Memilikimu adalah ke ajaiban. Terimakasih ya Allah atas rizky & barokahmu ini. Amin allahumma amin. Thank you husband for being there 4 me through it all @andialigaffar,” tambahnya.

(edi)