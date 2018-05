LOS ANGELES – Para penggemar Marvel mungkin masih merasa sakit hati kala melihat karakter Drax menjadi salah satu korban keganasan Thanos. Jangan bersedih dulu, Dave Bautista, pemeran Drax, telah mengonfirmasi bahwa dirinya akan kembali tampil dalam Avengers 4 dan Guardians of the Galaxy Vol. 3.

Dalam sebuah wawancara terbaru bersama Collider, Bautista mengakui bahwa banyak penggemar yang menyayangkan kematiannya di Avengers: Infinity War. Namun ia menegaskan bahwa karakternya pasti akan kembali.

“Aku banyak mendapatkan pesan berbunyi, ‘Aku tidak percaya kamu mati, karaktermu mati.’ Mereka terlihat sangat patah hati dan aku merasa, ‘Aku akan ada di Avengers 4. Aku aka nada di Guardians 3.’ Aku tidak tahu bagaimana mereka akan membawaku kembali, tapi bagaimana pun aku akan kembali karena sejauh yang aku tahu, aku akan bermain di Guardians 3. Jadi, aku harus kembali,” ujarnya seperti dikutip dari Comicbook, Rabu (30/5/2018).

Terlepas dari spoiler besar yang diungkapkan ini, pasukan Guardians of the Galaxy memang sudah dipastikan mendapat jatah film ketiga dari MCU sebelum Avengers: Infinity War dirilis. Terhitung hanya Rocket Raccoon seorang dari Guardians of the Galaxy yang selamat dari jentikan jari mematikan Thanos di film tersebut.

Bautista menambahkan bahwa dirinya tidak begitu peduli dengan spoiler yang diberikannya ini. Pasalnya, sebelum Infinity War dirilis ia memang sudah menjalani proses syuting untuk Avengers 4 dan Guardians of the Galaxy Vol. 3.

“Dan jika memang mereka (Marvel) marah, aku akan diam saja. Aku tidak tahu bagaimana mereka menggabungkan ini semua. Aku tidak tahu bagaimana caranya dan bagaimana semuanya akan berganti,” ucapnya.

Pada synopsis yang beredar di dunia maya, Avengers 4 akan menjadi puncak penggabungan 22 film Marvel Cinematic Universe. Namun untuk menjadikan film tersebut harus ada beberapa superhero yang harus dikorbankan.

Para penggemar sudah mengeluarkan teori bahwa pengorbanan ini adalah hilangnya beberapa superhero. Apalagi beberapa karakter Avengers awal sudah berada di ujung kontrak sehingga tak aneh rasanya jika mereka akan dihilangkan dari dunia MCU.

