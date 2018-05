LOS ANGELES - Pemeran Neville Longbottom dalam film Harry Potter, Matthew Lewis, baru saja menikah dengan Angela Jones. Keduanya melangsungkan pesta pernikahan di Italia.

Matthew mengumumkan kabar bahagianya itu melalui akun Instagramnya. Bintang asal Inggris ini juga mengunggah foto di mana ia tengah berbahagia bersama Angela.

“Tidak hanya aku yang merindukan menonton Arctic Monkeys di LA tapi mereka juga sedang tampil di Italia pada saat bersamaan dengan pernikahanku,” tulisnya dengan sedikit nada bercanda.

Para penggemar sebenarnya berharap Matthew bisa menikah dengan Hannah Abott seperti kisah cintanya di Harry Potter. Namun takdir membawanya bertemu dengan seorang blogger asal Amerika, Angela Jones.

Setelah tampil dalam beberapa film Harry Potter, Matthew banyak mendapatkan tawaran bermain di film lain. Ia sempat muncul di film Me Before You dan juga serial Girlfriends.

(sus)