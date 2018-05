MUMBAI – Kajol, salah satu aktris top Bollywood, berkesempatan bertemu ‘kembaran’ dirinya saat menyambangi Singapura, pada 24 Mei silam. Kembaran yang dimaksud di sini adalah sebuah patung lilin yang bertengger di Madame Tussauds, Sentosa Island, Singapura.

Melansir Straits Time, bintang Kabhie Kushie Kabhi Gham tersebut bertandang ke Madame Tussauds Singapore mengenakan sari hitam, pakaian tradisional para perempuan India. Keberadaan Kajol di museum lilin tersebut menjadi penampilan perdananya di karpet merah bersama sang putri, Nysa Devgan.

Itu sekaligus patung lilin pertama Kajol sepanjang 26 tahun kariernya di industri perfilman Bollywood. Terkait patung lilin dirinya tersebut, perempuan 44 tahun itu mengaku sedikit merasa aneh.

“Meski begitu, tapi patung (lilin) itu adalah suatu kehormatan untukku. Mengingat dulu aku juga pernah mengunjungi museum ini di London dan berdiri di samping sosok Napoleon Bonaparte,” katanya.

Kajol menambahkan, “Jadi, aku berpikir orang-orang yang berpose dengan idolanya adalah suatu hal yang spesial."

Sekadar informasi, pada Desember 2017, sekelompok kru profesional patung Madame Tussaud melakukan perjalanan ke Mumbai untuk bertemu dengan Kajol. Mereka melakukan proses pengukuran secara mendetail dan mengindikasi bagian tubuh kajol seperti mata, hidung, dan lainnya.

Lebih dari 200 pengukuran dilakukan tim tersebut. Tim itu juga dengan cermat mencatat warna rambut, kulit, dan matanya untuk memastikan representasi sang aktris dengan akurat.

"Ini adalah proses yang melelahkan. Mereka harus melakukan banyak pengukuran, termasuk hal mendetail seperti jarak dari hidung ke telingaku," ungkap perempuan asal Mumbai tersebut.

Sekadar informasi, patung lilin Kajol merupakan koleksi ketujuh yang menjadi bagian dari pameran International Indian Film Academy (IIFA) milik Madame Tussauds.

Selain Kajol, pameran IIFA juga menampilkan patung lilin aktor ikonik Bollywood lainnya. Shah Rukh Khan, Aishwarya Rai, dan Amitabh Bachchan adalah beberapa di antaranya.

Untuk diketahui, istri Ajay Devgan tersebut memulai debut keartisannya pada 1992. Sederet film populer yang dibintanginya antara lain: Diwale, Kuch-Kuch Hota Hai, Kabhi Kushi Kabhi Gham, dan My Name is Khan.

