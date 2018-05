SEOUL – Aktor Jung Hae In kerap dikabarkan memiliki hubungan romantis dengan lawan mainnya dalam drama Pretty Noona Who Buys Me Food, Son Ye Jin. Menanggapi hal tersebut, Jung Hae In kemudian memberikan klarifikasi dalam wawancara dengan JTBC baru-baru ini.

"Apa yang kami lakukan itu adalah drama, bukan film dokumenter. Itu semua fiksi," ungkap bintang Prison Playbook tersebut, seperti dilansir dari Soompi, Senin (28/5/2018).

Ia menambahkan, "Namun terlepas dari hal tersebut, aku berusaha melakukan semua dengan tulus setiap saat. Aku pikir ketulusanku tersebut dipersepsikan berbeda oleh penonton."

Ternyata tidak hanya penonton yang kerap menjodohkan mereka. Bahkan orang terdekat Jung Hae In dan Son Ye Jin pun mendukung hubungan keduanya.

"Orang-orang di sekitarku terus berkata, 'Mengapa kalian berdua tidak berkencan? Jika kalian berkencan aku akan mendukungmu.' Tidak hanya aku, Ye Jin Noona juga sering dibombardir dengan pertanyaan yang sama," ujarnya.

Seperti diketahui, keduanya memang sering dikabarkan berkencan, lantaran chemistry apik yang mereka tampilkan dalam drama. Bahkan Pretty Noona Who Buys Me Food, mampu menyedot 7,6 persen penonton dalam tayangan terakhirnya. Ini merupakan angka yang bagus mengingat drama ini tayang di TV kabel, JTBC.

Selain itu, Jung Hae In membeberkan fakta jika ia dan Son Ye Jin memang semakin dekat selama syuting Pretty Noona Who Buys Me Food. Bahkan, pria 30 tahun tersebut berkata, jika dirinya sering menghubungi Son Ye Jin di luar syuting drama.

"Ye Jin noona, bukan senior yang selalu mengintimidasi dan membuat aku merasa canggung. Tapi dia orang yang mudah untuk diajak bicara dan bertukar pikiran. Aku berharap satu tahun dari sekarang, kami akan tetap berhubungan dan menghubungi satu sama lain dengan bebas," ungkapnya.

Menariknya, ia kemudian mengatakan jika nantinya ada hubungan spesial di antara keduanya itu bukanlah sebuah hal yang harus dipermasalahkan.

"Ya, karena aku tidak pernah tahu apa yang mungkin terjadi," imbuh dia.

Untuk diketahui, drama Pretty Noona Who Buys Me Food bercerita tentang dua orang berbeda profesi yang saling mengenal satu sama lain. Yoo Jin Ah (Son Ye Jin) merupakan perempuan 30 tahunan yang tak kunjung menikah. Dia berprofesi sebagai supervisor di sebuah perusahaan kopi. Sementara Seo Joon Hee (Jung Hae In) adalah desainer game berkepribadian cuek namun serius dalam mencintai seseorang.

Untuk diketahui, saat pertama kali Son Ye Jin dan Jung Hae In bertemu keduanya tak kuasa untuk saling melemparkan pujian.

“Aku menyukai Jung Hae In. Dia pria yang sopan dan terlihat lebih dewasa dari usianya. Sejak awal bertemu, aku merasa dia sama persis dengan Seo Joon Hee, karakter yang diperankannya," ujar Son Ye Jin.

Pujian tersebut dibalas Jung Hae In dengan, “Dia bisa membuatku merasa nyaman, sehingga aku bisa berakting secara natural. Kami sering tertawa bersama di lokasi syuting. Itu membuat kedekatan kami terasa sangat menyenangkan.”

