JAKARTA - Penampilan baru nampak ditujukan pemeran Milea dalam film Dilan 1990, Vanesha Prescilla. Hal tersebut bahkan diketahui lewat unggahan foto di akun Instagram milik sang kakak, Sissy Priscilia.

Dalam unggahan tersebut, Vanesha nampak berpose dengan rambut model bob berwarna hitam.

Bahkan disamping kanan dan kirinya, terdapat ibunda dan sang kakak, yang juga memiliki rambut dengan model yang sama, namun berbeda warna.

"The woman who cuts her hair is about to change her life. -Coco Chanel," tulis Sissy Priscilia pada keterangan foto.

Meski nampak cantik dan segar dengan tatanan rambut barunya, tidak sedikit netizen mengkhawatirkan sosok Milea yang sudah terlanjut melekat dana diri Vanesha.

Bahkan beberapa diantara mereka mengkhawatirkan gadis 18 tahun ini tidak lagi bermain dalam Dilan 1990.

"Brrti dia gak jadi main film dilan," tulis aleayasmine1316.

"Cantik sasa tapi gimana nanti pas jadi Milea yg rambutnya panjang?," tulis annisadamay.

(edh)