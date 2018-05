SEOUL - Son Ho Jun dan Yoo In Na berpotensi mendampingi So Ji Sub dalam drama berjudul, Terius Behind Me. Hal ini lantaran keduanya dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk bermain dalam drama tersebut. YG Entertainment, selaku agensi keduanya pun telah menkonfirmasi terkait hal itu.

"Memang benar Son Hu Jun dan Yo In Na saat ini menerima tawaran drama yang sama berjudul Terius Behind Me. Tawaran tersebut saat ini sedang dalam tahap diskusi dan mereka berterima kasih atas tawaran tersebut," ujar perwakilan YG Entertainment, seperti dilansir dari Soompi, Senin (28/5/2018).

Untuk diketahui sebelumnya, aktor So Ji Sub telah menkonfirmasi dirinya untuk bergabung dalam drama produksi MBC tersebut. Menariknya, Terius Behind Me akan menjadi drama terbaru So Ji Sub setelah vakum berakting selama 2 tahun.

Dalam drama itu, So Ji Sub akan memerankan karakter bernama Terius. Karakter ini terinspirasi dari komik Jepang terkenal, Candy Candy. Meskipun dalam versi komik, karakter aslinya bernama Terrence, namun di Korea ia lebih dikenal dengan nama Terius.

Sekadar informasi, Terius Behind Me akan diarahkan oleh sutradara Park Sang Hoon, yang sebelumnya menggarap sejumlah drama hits, seperti To the Beautiful You dan Jang Bori is Here. Sementara skenario serial itu diserahkan kepada Oh Ji Young, penulis naskah drama Shopping King Louis. Drama ini akan mengusung genre romantis-komedi dan misteri. Ceritanya tentang mata-mata yang mengikuti seorang ibu tunggal dan tetangga misteriusnya.

Selain Terius Behind Me, So Ji Sub juga mengukuhkan eksistensinya di layar lebar. Ia bermain dalam Be With You, pada 14 Maret 2018. Film yang dibintanginya bersama aktris Son Ye Jin tersebut, diadaptasi dari novel Jepang, Ai ni Yukimasu, karya Takuji Ichikawa. Novel yang dirilis pada 2003 itu pernah diangkat ke layar lebar oleh sutradara Jepang, Nobuhiro Doi, pada 2004.

Belum banyak berita terkait produksi drama, namun rencananya drama ini akan tayang pada September 2018, di MBC.

(ade)