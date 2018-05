SEOUL - SHINee is back! Boyband yang debut dengan lima member ini kembali mengguncang panggung hiburan K-pop dengan merilis album "The Story of Light" pada Senin (28/5/2018).

Sebagai penanda comeback SHINee setelah satu tahun delapan bulan itu, Onew cs merilis MV Good Evening, tittle track dari "The Story of Light Ep. 1". MV Good Evening telah dirilis pada pukul 18.00 KST atau pukul 16.00 WIB di channel resmi SM Entertainment. Sekitar 1 jam perilisannya, video tersebut mendulang 404.456 penonton youtube dan 107 ribu like.

Melansir Korea Herald, The Story of Light EP 1 merupakan seri pertama dari album penuh keenam SHINee, ‘The Story of Light’. Seperti diketahui, album terbaru SHINee tersebut akan dirilis dalam tiga bagian, yakni EP1, EP2, dan EP3.

Tiga bagian album tersebut, dijadwalkan rilis pada 2018, namun berbeda tanggal. EP 1 rilis pada 28 Mei 2018, sementara dua sisanya masing-masing 11 Juni 2018 dan 25 Juni 2018.

The Story of Light Ep 1 berisi lima lagu. Selain Good Evening, lagu lain yang akan ada di album ini adalah All Day All Night, Undercover, Jump dan You & I. Lagu terakhir, yakni You & I, liriknya ditulis oleh member SHINee, Key.

Selain menandai kembalinya SHINee, album 'The Story of Light' juga menjadi perayaan satu dekade karier mereka sejak debut pada 2008. Untuk menyambutnya sehari sebelum perilisan, Onew cs mengadakan fanmeeting dengan para penggemar.

Dalam kesempatan tersebut, keempat member SHINee mengucapkan rasa terima kasih mereka kepada fans setianya, SHINee World. "Kepada semua orang yang telah menunggu dan mencintai kami hingga detik ini, aku benar-benar ingin bilang terima kasih. Aku bahagia saat kita bersama dan aku akan terus bahagia. Terima kasih," kata Onew.

Sekadar informasi, SHINee debut pada 25 Mei 2008 lewat lagu Replay. Grup tersebut juga merilis sederet tembang populer, seperti Love Like Oxygen, Juliette, Ring Ding Dong, Lucifer, View dan Sherlock. Para personel SHINee tidak hanya menunjukkan bakat mereka dalam bidang musik. Satu per satu mereka mulai menjajal film, drama, teater, drama musikal, dan sejumlah variety show.

Choi Min Ho misalnya, terbilang piawai dalam berakting. Dia pernah bermain dalam To The Beautiful You dan Hwarang. Ada juga Onew yang sukses memerankan tokoh dokter dalam drama populer Descendant of The Sun. Serta Key di Drinking Solo.

Sayang, di tengah popularitas mereka, SHINee harus kehilangan salah satu personelnya. Jonghyun memutuskan mengakhiri hidupnya pada Desember 2017.

Meski demikian, mereka telah menegaskan tidak akan mencari pengganti Jonghyun dan akan tetap berjalan dengan empat personel. Album ‘The Story of Light’ sekaligus menjadi comeback pertama SHINee dengan empat personel tersisa.

