SEOUL – Setelah sukses Along with The Gods: The Two Worlds pada 2017, sekuel film tersebut dijadwalkan tayang pada 1 Agustus 2018. Realies Pictures dan Dexter Studios, selaku pihak poduksi mengatakan, Along With The God: The Last 49 Day telah menyelesaikan proses syuting ulang film tersebut.

Syuting ulang dilakukan akibat adanya perubahan deretan pemain pada sekuel keduanya. Seperti diketahui, Cho Il Hwa terpaksa mundur setelah tersandung kasus pelecehan seksual. Sementara kursi yang ditinggalkan Cha Tae Hyun diisi oleh aktor Ma Dong Seok.

Akibat pergantian tersebut, maka tim produksi terpaksa melakukan syuting ulang, pada April silam. “Saat ini, Along With The Gods: The Last 49 Day sedang dalam tahap pengeditan, pemberian efek CGI, penambahan musik, serta tahap produksi lainnya,” ungkap pihak produksi, seperti dikutip dari Soompi, (27/5/2018).

Film Along with The Gods merupakan salah satu film tersukses sepanjang 2017. Kala itu, versi originalnya sukses menembus 14,41 juta penonton dengan pendapatan sebesar Rp1,37 triliun.

Dengan capaian itu, Along with The Gods: The Two Worlds sukses menduduki peringkat kedua daftar ‘film terlaris box office Korea sepanjang masa’. Ia hanya kalah satu peringkat dari The Admiral: Roaring Currents yang meraih 17,61 juta penonton.

Sekadar informasi, selain sukses di dalam negeri, Lotte Entertainment, selaku distributor film itu juga menjual film tersebut ke 12 negara Asia dan Amerika Utara. Sebut saja, Taiwan, Hong Kong, Makau, Singapura, Malaysia, Indonesia, Brunei, Filipina, Kamboja, Laos, Amerika Serikat, dan Kanada.

Along with Gods: The last 49 Day akan berkisah tentang malaikat maut yang mendampingi manusia setelah kematian. Arwah manusia itu akan menjalani tujuh kali masa percobaan selama 49 hari sebelum hari penghakiman.

Selain Ma Dong Seok, film itu juga akan dibintangi oleh sederet nama populer lainnya. Ha Jung Woo, Joo Ji Hoon, Kim Hyang Gi, Kim Dong Wook, dan D.O EXO adalah beberapa di antaranya.

