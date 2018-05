LOS ANGELES - Miley Cyrus dikabarkan telah kembali siap untuk meluncurkan sebuah lagu baru dalam waktu dekat ini. Dan untuk melakukan hal tersebut, dia dikabarkan tidak akan sendiri dalam menggarap lagu tersebut.

Hal ini dikarenakan baru-baru ini, Miley baru saja bertemu dengan salah satu komposer ternama, yakni Mark Ronson. Hal ini terungkap lewat unggahan yang dilakukan oleh Miley di akun Instagram pribadinya.

Miley working in studio with Mark Ronson! 💥💣👀 pic.twitter.com/YZ6Wb4AG3k— Miley Cyrus Source (@MileySourceNews) May 24, 2018