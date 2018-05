SEOUL - Drama terbaru MBC, Come and Hug Me, kembali merilis stills terbaru. Dalam rangkaian foto-foto itu, Han Jae Yi yang diperankan aktris Jin Ki Joo dan Chae Do Jin karakter Jang Ki Yong, dipertemukan kembali setelah dewasa.

Chae Do Jin tampak menutupi tubuh Han Jae Yi yang tengah tertidur di ranjang dengan seragam polisinya. Sebelumnya, Han Jae Yi dikisahkan mengunjungi akademi kepolisian di mana Chae bersekolah.

Ia kemudian dihujani pertanyaan oleh wartawan tentang Yoon Hee Jae, ayah Chae Do Jin, yang merupakan psikopat yang membunuh orangtuanya. Hal itu membuatnya hampir pingsan karena serangan panik. Namun, Chae Do Jin datang menyelamatkannya.

Pertemuan keduanya kemudian penuh haru. Setelah sekian lama berpisah, Chae Do Jin masih sulit untuk kembali mendekati Han Jae Yi. Padahal, dia sangat ingin berbincang dengannya, sama seperti masa-masa remaja mereka.

Imagine Asia, selaku rumah produksi Come and Hug Me, memastikan penonton akan bisa merasakan kerinduan sekaligus cinta antara kedua karakter tersebut dalam episode terbarunya. Ini sekaligus menjadi tanda tanya bagaimana kedua karakter itu menyembuhkan luka masa lalu mereka masing-masing.

Sebelumnya Jang Ki Yong menuturkan, alur cerita yang tak biasa adalah alasannya menerima tawaran bermain dalam drama tersebut. Dia menilai, sangat tertarik dengan skenario drama yang mengawinkan genre romansa dan thriller itu.

“Ketika mengambil peran Chae Do Jin, aku tahu itu adalah tantangan. Ia menyimpan kepahitan masa lalu akibat sang ayah. Tetapi dia masih bertahan,” imbuh Jang.

Menariknya, Come and Hug Me merupakan proyek perdana Jang Ki Jong dan Jin Ki Joo sebagai pemeran utama. Hal itu diakui Jin Ki Joo sempat membuatnya tertekan.

“Tapi aku tak mau khawatir. Aku berusaha sesantai mungkin di lokasi syuting. Aku akan bekerja keras sampai (drama ini) berakhir,” tutur aktris 29 tahun tersebut.

Kelanjutan reuni Chae Do Jin dan Han Jae Yi akan berlanjut pada malam ini (24/5/2018), pukul 22.00 KST.

