SEOUL - Aktor dan terduga kasus pelecehan seksual, Lee Seo Won, tampak hadir di kantor Kejaksaan Umum, Seoul, Kamis sore (24/5/2018). Ia dilaporkan menjalani interogasi untuk kasus pelecehan seksual yang menimpanya.

Melansir Soompi, Lee Seo Won dikabarkan keluar dari ruang interogasi sekitar pukul 18.00 KST (16.00 WIB). Saat itu ia tampak ditemani pengacaranya. Kemudian, kepada awak media, Lee mengungkapkan perasaannya.

“Beberapa saat yang lalu, ketika aku memasuki ruangan. Perasaan gugup dan bingung menyelimutiku. Jadi, aku tidak bisa mengatakan apa-apa,” ujarnya.

Aktor The Liar and His Lover itu menambahkan, “Tapi aku sudah menjawab semua pertanyaan penyidik dengan tulus. Aku juga ingin meminta maaf kepada korban dan semua orang yang dirugikan karena masalah ini.”

Lee menambahkan, belum bertemu dengan korban setelah kejadian tersebut. "Jika aku bisa bertemu dengannya, maka aku ingin meminta maaf dengan tulus,” imbuh dia.

Seperti diketahui, aktor kelahiran Gunsan itu, terlibat kasus pelecehan seksual setelah dituntut oleh seorang selebriti wanita. Perempuan itu mengaku dilecehkan secara seksual dan diancam dengan senjata oleh Lee.

Kasus tersebut bermula ketika Lee Seo Won tengah menenggak alkohol bersama teman-temannya di sebuah bar. Lee kemudian mencoba mencium korban, namun ditolak. Penolakan itu ternyata tak membuat Lee berhenti melakukan kontak fisik dengan korban yang membuat dia memanggil sang kekasih. Mengetahui korban mengadukan aksinya, Lee merasa tak senang.

Lee kemudian mengancam korban dan kekasihnya. Korban kemudian melaporkan kasus itu ke Kepolisian Distrik Gwangjin, Seoul, Korea Selatan, pada 8 April 2018. Ketika ditangkap dan diperiksa oleh polisi, Lee masih dalam kondisi sangat mabuk. Dia bahkan berteriak dan memaki petugas yang memeriksanya.

Akibat kasus itu, Studio Dragon memecat Lee dari proyek drama About Time. Tak hanya itu, dia juga diberhentikan dari program Music Bank, pada 17 Mei 2018. Terkait kasus itu, Blossom Entertainment selaku agensi Lee Seo Won merilis permeminta maaf mereka. Agensi itu mengaku, tak mengetahui skandal tersebut sampai awak media menghubungi mereka untuk meminta konfirmasi.

(SIS)