JAKARTA - Tinggal menunggu waktu, konser diva Internasional, Celine Dion bakal digelar di Indonesia. Tepatnya pada 7 Juli 2018 mendatang, sang pelantun My Heart Will Go On itu akan melakukan konser perdananya di Indonesia, tepatnya di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat.

Menariknya pada konser nanti, Celine Dion akan dijaga ketat oleh 200 personel kaamanan. Mengingat dalam beberapa minggu terakhir keamanan di Indonesia sedang tidak baik setelah serangkaian aksi bom bunuh diri di Surabaya.

Meski begitu dari pihak promotor PK Entertainment menyebut bahwa tidak ada kendala mengenai keamanan dari Celine Dion. Bahkan komunikasi dengan manajeman Celine Dion dikatakan lancar.

"Kendala kalau dari kami selama ini komunikasi dengan manajemen enggak ada kendala. Komunikasi kami bahkan tidak menyinggung hal itu jadi masih on schedul," tutur Hari Sudarma selaku Project & Marletinh Director PK Entertainment saat dijumpai di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat pada Kamis (24/5/2018).

"Keamanan nanti ada 200 security dari beberapa instansi gabungan. Penjagaannya kami masih dalam tahap diskusi. Minimal 200 saat ini dengan situasi yang ada kami pasti mau berjalan lancar," tambah Peter Harjani selaku CEO PK Entertainment.

Tak hanya itu, dari pihak Celine Dion juga akan mendatangkan langsung pihak keamanan sebanyak lima orang. Tak ketinggalan dari pihak promotor juga akan melakukan hal yang sama diluar penjagaan 200 personel keamanan. Bisa dikatakan Celine Dion juga tidak menambah perihal riders.

"Private security lima dibawa sndiri dri pihak celine. Kami beda yang akan melakukan internal security. Dengan kejadian yang lalu itu dari pihak manajemen dan internasional promotor tidak menyinggung. Tidak ada additional rider dari mereka. Calm banget," sambungnya.

Lebih lanjut, pihak promotor juga kembali menegaskan bahwa tiket konser dari Celine Dion masih tersedia. Ya, kelas seperti Safir, Rubi dan Silver masih bisa didapatkan oleh para fans.

"Tiket untuk fans yang pengin nonton kami masih punya tiket di kategori-kategori tertentu bisa dicek di website. Sangat limit. Yang safir, rubi gold, dan silver available. Trafik tiket kami stabil," tutup Hari Sudarma.

(edi)