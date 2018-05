SEOUL - Kabar gembira untuk fans Seo Joo Hyun di Indonesia! Pada 21 Mei 2018, sebuah majalah ternama merilis foto-foto pemotretan personel SNSD itu di Instagram.

Setidaknya ada lima foto yang diunggah majalah tersebut bersama caption promosi drama terbaru penyanyi 26 tahun tersebut. “Seohyun terpilih sebagai pemeran utama wanita dalam drama Time. Dia akan menampilkan pesona dan daya tarik alam Bali!” penggalan tulisan dari majalah tersebut.

Dalam satu foto, Seohyun tampil santai dengan outer sifon panjang berwarna biru. Sementara pada foto lainnya, dia tampak memamerkan bagian atas punggungnya. Dalam foto close up tersebut, ia melengkapi penampilannya dengan kacamata berbingkai silver.

Bintang Bad Thief Good Thief tersebut diketahui terbang ke Bali pada 30 April 2018 dan menjalani pemotretan sehari kemudian. Sejak hengkang dari SM Entertainment pada September 2017, Seohyun memutuskan berjalan sendiri (one-man agency).

Dengan keputusan tersebut, maka bintang Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo tersebut harus mengurus sendiri semua agenda dan aktivitasnya sebagai selebriti.

Selain kegiatannya bersama SNSD, Seohyun berencana fokus mengembangkan karier aktingnya. Hal itu terlihat dari berbagai tawaran drama, film, iklan, maupun pagelaran musikal yang diterimanya.

Time akan menjadi proyek terbarunya di dunia akting setelah bermain sukses Bad Thief, Good Thief, pada 2017. Drama arahan Oh Kyung Hoon dan Jang Joon tersebut debut dengan rating cukup positif, mencapai 9,1 persen.

Sementara itu, Seohyun akan berperan sebagai Seol Ji Hyun dalam drama tersebut. Karakternya digambarkan sebagai perempuan periang dan optimistis yang menjadi tulang punggung keluarga. Dia terpaksa putus sekolah dan memilih bekerja demi menghidupi ibu dan adiknya.

Dalam Time, Seohyun akan beradu akting dengan Kim Jung Hyun yang akan berperan sebagai seorang pria yang tengah menanti kematiannya. Dia akan melakukan apa saja untuk bisa menebus ‘utang’ masa lalunya kepada Seol Ji Hyun.

Time akan mulai mengudara pada Juli mendatang, setelah Come and Hug Me menyelesaikan masa tayangnya.

