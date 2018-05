SEOUL - Park Hyung Sik mendapatkan dukungan dari Song Hye Kyo untuk drama terbarunya, Suits. Istri Song Jong Ki tersebut mengirim dua buah food truck ke lokasi syuting.

Hal ini diketahui dari unggahan Hyung Sik pada 22 Mei 2018. Ia memposting foto-foto dirinya di depan food truck dan menuliskan caption.

“Hye Kyo noona yang baik mengirimiku truck kopi dan truck makanan ringan pada saat yang sama. Aku akan setia padamu," ungkap dia.

Dari unggahan Hyung Sik tersebut terlihat jika Song Hye Kyo juga melengkapi hadiahnya dengan spanduk yang bertuliskan, "Hyung Sik kami yang paling muda dan tampan: Semangat."

Untuk diketahui, Park Hyung Sik dan Song Hye Kyo bernaung dalam agensi yang sama yaitu United Artist Agency (UAA). Park Hyung Sik terbilang menjadi anak baru dalam agensi tersebut, pasalnya ia bergabung dalam UAA pada April 2017. Ia tidak meneruskan kontraknya dengan Star Empire Entertainment.

Pada 12 April 2017, UAA mengumumkan jika Park Hyung Sik telah menandatangani kontrak dengan mereka. Bintang Strong Woman Do Bong Soon itu resmi bergabung dengan agensi yang juga menaungi Yoo Ah In tersebut. Menariknya, sang aktor mengungkapkan jika salah satu alasannya bergabung ialah Song Hye Kyo.

Untuk informasi, setelah mulai debut sebagai idol dengan bergabung sebagai member boyband ZE:A, Hyung Sik lantas melebarkan sayap ke dunia akting. Setelah beberapa kali bermain drama, kini ia mulai diperhitungkan sebagai aktor dengan masa depan cemerlang.

Namanya makin bersinar setelah membintangi drama komedi-romantis Strong Woman Do Bong Soon. Berperan sebagai Ahn Min Hyuk sang CEO tampan nan mapan, Hyung Sik sukses mencuri hati kaum hawa di seluruh dunia lewat karakternya tersebut. Lewat drama itu ia mendapatkan penghargaan Popularity Award pada First Seoul Awards 2017.

Kemudian untuk drama terbarunya, Suits yang dibintangi bersama aktor Jang Do Gun pun terbilang sukses. Drama tersebut mampu meraup rating tinggi setiap minggunya dan merajai puncak rating dalam drama slot Senin-Selasa Malam. Pada tayangan perdananya, drama ini mampu meraup penonton sebesar 7,6 persen dan mengalahkan Switch dan Wok Of Love.

