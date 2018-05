LOS ANGELES – Nama Joonas Suotamo mungkin memang masih terdengar asing di telinga para penikmat film. Padahal nama ini sering kali muncul dalam kredit film-film Star Wars.

Joonas Suotamo adalah sosok di balik kostum Chewbacca, sahabat dekat sekaligus co-pilot Han Solo di film-film Star Wars. Wookie berbulu dan berbadan tinggi ini adalah partner terbaik Han Solo sejak trilogy pertama yang dirilis tahun 1977.

Di balik kostum berbulunya itu, tak pernah ada yang menyangka bahwa Suotamo adalah aktor dengan paras menawan. Aktor kelahiran Finlandia ini merupakan pemeran Chewie terbaru sejak era Lucasfilm diakuisisi oleh Disney di tahun 2012.

Sebelum Suotamo, Chewbacca diperankan oleh Peter Mayhew. Namanya muncul dari mulai Star Wars: A New Hope hingga Revenge of the Sith. Pada Star Wars: The Force Awakens, Mayhew yang sudah terlalu tua akhirnya melepaskan peran tersebut.

Film Solo: A Star Wars Story menjadi film yang mengungkap bagaimana persahabatan antara Han Solo dan Chewbacca dimulai. Bagi Suotamo, adegan pertemuan Han dan Chewie adalah adegan yang tak akan pernah ia lupakan.

“Adegan tak terlupakan adalah ketika Han dan Chewie bertemu untuk pertama kalinya. Meski adegan itu tidak begitu positif, entah aku terlalu membocorkan atau tidak, tapi mari kita katakan bahwa itu adalah adegan paling mengesankan. Aku senang kami bisa melakukannya saat take pertama,” ungkap Suotamo.

Suotamo tercatat sudah tiga kali mengalami pergantian sutradara selama berperan menjadi Chewie. Ia pun tentu merasakan perbedaan tersendiri saat ia diarahkan oleh JJ Abrams, Rian Johnson, dan Ron Howard.

“Aku bisa katakana bahwa setiap sutradara memiliki pendekatan berbeda saat bekerja. Namun semuanya berhasil menunjukkan kualitas masing-masing,” pujinya. Demikian seperti diberitakan Contactmusic.

