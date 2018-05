SEOUL – Film terbaru Ryan Reynolds, Deadpool 2, sukses melengserkan Avengers: Infinty War yang menjadi penghuni puncak box office Korea selama 3 minggu berturut-turut. Berdasarkan data Badan Perfilman Korea (KOFIC), sepanjang periode 18-20 Mei 2018, film arahan David Leitch tersebut, mengumpulkan pendapatan USD11,8 juta dari penjualan 1.355.644 tiket.

Sejak debut di bioskop Korea pada 16 Mei 2018, Deadpool 2 sukses mengumpulkan total pendapatan sebesar USD16,68 juta dari 1,97 juta penonton. Tayang di 1.576 layar bioskop, film yang juga dibintangi Josh Brolin tersebut menguasai 64,11 persen market share perfilman Korea.

Pekan ini, film superhero Marvel itu hanya mampu berada di urutan kedua. Meski harus turun takhta, namun Avengers: Infinity War mampu menjadi film berbasis komik terlaris sepanjang masa di Korea dengan total penjualan 10,69 juta tiket.

Melansir Korea Herald, Avengers: Infinity War menjadi film Marvel tersukses di box office Korea, melampaui Avengers: Age of Ultron yang menggaet 10,49 juta penonton. Ia berada di urutan kedua film asing terlaris di box office Korea, setelah Avatar. Film besutan James Cameron itu, tercatat membukukan 13,77 juta penonton di Korea Selatan.

Setelah sempat menguasai 95,1 persen komposisi pasar perfilman Korea, Avengers: Infinity War kini hanya mampu mendulang 13,43 persen market share. Pasalnya, periode 18-20 Mei 2018, Avengers: Infinity War hanya mampu meraih pendapatan sebesar USD2,5 juta dari penjualan 304.257 tiket.

Sementara pada urutan ketiga, ditempati film terbaru Yo Ah In dan Steven Yeun, Burning. Film arahan Lee Chang Dong tersebut mampu mengantongi pundi-pundi sekira USD1,87 juta dari 220.712 penonton.

Berikut adalah data lengkap 10 besar box office Korea sepanjang periode 18-20 Mei 2018, seperti dikutip dari KOFIC:

1. Deadpool 2 USD11,8 juta

2. Avengers: Infinity War USD2,47 juta

3. Burning USD1,87 juta

4. Peter Rabbit USD746.730

5. LOVE+SING USD603.253

6. Take Me to The Moon USD272.730

7. Mazinger Z USD88.148

8. Champion USD80.784

9. Walking with Dinosaurs : Prehistoric Planet, Planet Dinosaur 3D USD64.854

10. Back to Burgundy USD49.738

