SEOUL – Penggemar Kim Yoo Jung kini bisa bernapas lega. Pasalnya, aktris 18 tahun itu membagikan kabar terbaru kesehatannya melalui Instagram. Bersama foto buket bunga, Kim menungkapkan, rasa terima kasih kepada penggemarnya.

“Ini pertama kali, aku menyapa kalian setelah sekian lama. Beberapa waktu terakhir aku berjuang melawan penyakitku. Aku selalu berterima kasih kepada kalian yang masih menunggu dan menyemangatiku,” tulisnya.

Dara 18 tahun tersebut menegaskan, akan kembali menyapa penggemar melalui drama terbarunya Clean with Passion for Now dengan penampilan jauh lebih segar dan sehat. Selain itu, dia juga menyelamati pengikutnya yang merayakan Coming of Age Day.

Sekadar informasi, perayaan itu dikhususkan bagi orang-orang yang telah mencapai usia dewasa: 20 tahun. “Terima kasih kepada kalian yang juga telah menyelamatiku,” imbuhnya.

SidusHQ pertama kali mengumumkan Kim mengidap hypothyroidism, pada Februari 2018. Penyakit tersebut adalah kondisi di mana pasien memiliki kekurangan produksi hormon tiroid atau kelenjar gondok.

Akibat penyakit itu, sutradara dan The Collective, rumah produksi yang menggarap Clean with Passion for Now, memutuskan untuk menunda jadwal syuting drama tersebut. Mereka memastikan, syuting akan dimulai setelah kesehatan Kim membaik.

Pihak The Collective diketahui, rela menyesuaikan jadwal produksi agar Kim bisa tetap menjalani syuting selama masa pemulihannya. Atas kelonggaran tersebut, Kim mengaku, bersyukur atas pengertian staf produksi yang memprioritaskan kesehatannya.

Sementara itu, Clean with Passion for Now diadaptasi dari webtoon populer karya Jang Sun Kyul. Kim berperan sebagai Gil Oh Sol, karyawan sebuah perusahaan kebersihan yang ceria. Gil kemudian bertemu Jang Sun Kyul (Ahn Hyo Seop), bosnya yang mengidap mysophobia (fobia pada kotoran).

Selain Kim dan Ahn, drama tersebut juga akan dibintangi sederet bintang muda lainnya. Song Jae Rim, Kwak Si Yang, hingga Dohee adalah beberapa di antaranya.

Awalnya drama Clean with Passion for Now dijadwalkan tayang di JTBC pada April 2018. Namun karena terjadi penundaan produksi, maka jadwal tayang drama tersebut juga dimundurkan.

