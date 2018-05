SEOUL - Bangtan Boys (BTS) menambah rekor baru dalam karier bermusik mereka. Pasalnya, Fake Love sukses menembus rekor video klip yang paling banyak ditonton di YouTube sepanjang 2018.

Melansir Billboard, video klip Fake Love ditonton sekitar 35,9 juta kali hanya dalam 24 jam setelah perilisannya. Menariknya, capaian itu sukses mengalahkan rekor mereka sebelumnya. Seperti dikatahui, lagu DNA yang dirilis pada 18 September 2017, hanya meraup 22,3 juta penonton pada hari pertama debutnya.

Berdasarkan perolehan tersebut, RM cs menempatkan dua karyanya di daftar ’10 Video Klip Teratas yang Paling Banyak Ditonton dalam 24 Jam’. Grup asuhan Big Hit Entertainment itu menempatkan Fake Love di urutan ke-3 dan DNA pada peringkat sembilan.

Video klip Fake Love bahkan sukses mematahkan dominasi Hello dari Adele dan Despacito milik Daddy Yankee dan Luis Fonsi. Sementara Taylor Swift masih digdaya di urutan pertama dengan 43,2 juta penonton lewat Look What You Made Me Do. Lagu yang dirilis pada 27 Agustus 2017 itu, saat ini telah ditonton lebih dari 911 juta kali.

Menariknya lagi, Fake Love sukses mendominasi semua chart musik utama Korea hanya dalam 24 jam setelah dirilis. Lagu itu juga berada di urutan pertama chart iTunes di 52 negara. Sementara ‘Love Yourself: Tear’ mendominasi iTunes Top Album di 65 negara.

Tak sampai di situ, BTS juga sukses menunjukkan tajinya di pasar Amerika Utara dengan memenangkan trofi Top Social Artist pada Billboard Music Awards (BBMAs) 2018. Dalam ajang itu pula, untuk pertama kalinya BTS menampilkan Fake Love secara live.

Berikut adalah daftar ’10 Video Klip Teratas yang Paling Banyak Ditonton dalam 24 Jam’ seperti dilansir dari Billboard.

1. Taylor Swift - Look What You Made Me Do 43,2 juta view

2. Psy - Gentleman 36 juta view

3. BTS - Fake Love 35,9 view

4. Nicky Jam dan J. Balvin - X (EQUIS) 29,7 juta view

5. Adele - Hello 26,3 juta view

6. Daddy Yankee, RedOne, French Montana, dan Dinah Jane - Boom Boom 24,1 juta view

7. Miley Cyrus - Wrecking Ball 22,6 juta view

8. Luis Fonsi dan Daddy Yankee ft. Justin Bieber - Despacito 22,4 juta view

9. BTS - DNA 22,3 juta view

10. Mayor Lazer feat. Anitta dan Pabllo Vittar - Sua Cara 20,2 juta view

(SIS)