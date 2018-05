SEOUL – Sejak awal Mei 2018, aktor Lee Je Hoon dikabarkan mulai menjalani syuting film terbarunya, Hunting Time. Menariknya, Lee yang memiliki tampilan lembut dituntut memerankan karakter gahar dalam film tersebut.

Melansir Soompi, aktor Signal tersebut akan berperan sebagai Joo Suk dalam film bergenre thriller tersebut. Kisahnya bercerita tentang empat sahabat yang berkomplot melakukan kejahatan untuk bertahan hidup di tengah krisis keuangan. Mereka berharap dapat hidup nyaman di sebuah pulau dengan uang hasil kejahatan tersebut.

“Joo Suk adalah sosok yang keras. Ia merupakan pemimpin bagi teman-temannya. Jadi, aku berusaha untuk menampilkan sisi kuat dalam diriku, salah satunya dengan memangkas rambutku,” ungkapnya.

Lelaki 33 tersebut itu menambahkan, dalam film tersebut dia kembali berkolaborasi dengan sutradara Yoon Sung Hyun. Ini merupakan pertemuan kedua bagi PD Yoon dan Lee setelah Bleak Night rilis pada 2010. Film bergenre drama itu sekaligus menjadi proyek perdana Lee sebagai pemeran utama.

Mengetahui berkolaborasi dengan PD Yoon, bintang Tomorrow with You tersebut merasa seakan kembali ke awal kariernya. “Kali ini, aku merasa harus melakukannya dengan lebih baik,” ujar Lee.

Sebelum menerima tawaran bermain dalam Hunting Time, Lee diketahui berlakon dalam dua judul film pada tahun lalu: I Can Speak dan Anarchist from Colony. Dalam I Can Speak, ia berperan sebagai Park Min Jae, seorang pegawai negeri yang mengajari perempuan tua bernama Na Ok Bon berbicara bahasa Inggris.

Lakon Lee dalam drama komedi itu bahkan masuk dalam daftar ‘10 Film Terbaik’ yang dirilis Korean Association of Film Critics Awards. Sementara dalam Anarchist Colony, Lee berperan sebagai Park Yeol, seorang aktivis dan revolusioner.

Seperti karakter dalam film terbarunya, ia juga memerankan tokoh pemimpin kelompok dalam Anarchist Colony. Perbedaannya dalam film arahan Lee Joon Ik tersebut, dia harus mengorganisir kelompok anarkis bernama Heukdohoe pada masa kolonial Jepang.

Sementara itu, Lee Je Hoon akan beradu akting dengan Choi Wooshik, Park Jung Min, Park Hae Soo, Ahn Jae Hong, serta Bae Je ki dalam Hunting Time. Film tersebut dijadwalkan tayang pada 2019.

