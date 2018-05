LOS ANGELES - Fifth Harmony kejutkan para penggemarnya melalui sebuah video musik (MV) berjudul Don’t Say You Love Me. Meski bukan sebuah lagu baru, namun MV ini tetap berhasil menarik perhatian banyak penggemarnya.

Video ini kemudian menjadi saat emosional bagi para penggemarnya dikarenakan pada awal Maret lalu, kelompok penyanyi yang beranggotakan Ally Brooke, Normani Kordei, Dinah Jane dan Lauren Jauregui tersebut menyatakan mereka akan masuk masa hiatus.

Di dalam video tersebut, keempat gadis cantik tersebut terlihat tampak memukau dalam gaun putih dan hitam saat mereka bernyanyi di ruang kosong. Pada awalnya, mereka ditampilkan dalam sudut yang terpisah.

(Foto: Billboard)

(Baca Juga: Hingga saat Ini, Asmara Bukan Prioritas Cita Citata)

(Baca Juga: Baim Wong Tanya Tips Dekati Cewek, Chicco Jerikho: Kasih Cincin!)

Namun, lambat laun, mereka pun berkumpul menjadi satu dan kemudian berpegangan tangan. Tapi, setelah itu, mereka pun terlihat keluar melalui sebuah pintu sendiri-sendiri, bukan secara bersamaan.

Mengutip dari Eonline, Sabtu (19/5/2018), banyak para penggemarnya yang sedih dengan keputusan Fifth Harmony untuk hiatus. Namun nampakya, di dalam video tersebut, para penggemar percaya bahwa mereka akan kembali tidak lama ini.

Hal ini dikarenakan masih di dalam MV ‘Don’t Say You Love Me’, meski mereka keluar satu per satu, namun pintu tersebut tak tertutup. Ini seperti mengisyaratkan mereka akan kembali suatu hari nanti.

Keputusan hiatus ini dikarenakan beberapa hal. Yang pertama adalah dikarenakan salah satu anggota mereka, Camila Cabello meninggalkan grup pada Desember 2016silam. Tapi pada saat itu, para gadis yang tersisa terus mencoba untuk bertahan di dalam Fifth Harmony.

Namun sayang, hal ini tidak dapat dilakukan dalam waktu yang lama. Kini, mereka memutuskan untuk lebih fokus untuk menjadi penyanyi solo saja.

Diketahui, Normani akan berkolaborasi dengan Khalid dalam single Love Lives dan muncul di Dancing With the Stars. Sementara itu, Dinah tengah bekerja sama dengan French Montana dalam lagu Boom Boom.

Ally baru-baru ini mengeluarkan singel Perfect yang berkolaborasi dengan Topik, dan baru-baru ini menandatangani kesepakatan artis solo.Lalu, Lauren dikabarkan telah merilis musik dengan beberapa musisi seperti Steve Aoki dan Ty Dollar $ign.

(aln)