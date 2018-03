JAKARTA - Fifth Harmony menutup konser perdananya di Indonesia dengan lagu hits Bridges. Girlband yang digawangi oleh Ally Brooke, Normani, Dinah Jane, dan Lauren Jaeregui tersebut selama satu jam telah menghibur Harmonizers Jakarta di The Hall Kasablanka.

Sebelum pamit undur, para personel Fifth Harmony mengucapkan terima kasih kepada para penggemarnya di Indonesia. Sambutan hangat dai para penggemar selama mereka berada di Indonesia tidak akan pernah terlupakan oleh mereka.

“You guys are very sweet. Thank you so much, we love you so much!” ucap Ally Brooke mewakili teman-temannya.

Sepanjang penampilannya, Fifth Harmony membawakan hampir sebanyak 17 buah lagu. Hits-hits andalan seperti Work From Home, Worth It, dan That’s My Girl dibawakan secara bergantian untuk menghibur penonton Indonesia.

Tampil dengan kostum berwarna serba hitam, Fifth Harmony langsung menggebrak panggung dengan tarian-tarian enerjik mereka. Satu per satu personel menampilkan aksi terbaik mereka di atas panggung.

Fifth Harmony datang ke Indonesia sebagai bagian dari tur dunia mereka yang bertajuk PSA Tour. Setelah tampil di hadapan penggemar Indonesia, Lauren dkk akan tampil di Singapura pada tanggal 14 Maret mendatang.

Para penonton yang hadir terlihat sangat puas dengan penampilan Lauren dkk. Beberapa di antara mereka bahkan berharap agar Fifth Harmony kembali mengunjungi Indonesia di masa mendatang.

“Gila sih mereka keren banget. Aku puas banget nontonnya. Semoga mereka ke Indonesia lagi deh tahun depan,” ujar Rina, salah satu penonton kepada Okezone, Senin (12/3/2018.

Penonton konser Fifth Harmony di Indonesia memang didominasi oleh anak-anak remaja seusia SMA. Tak sedikit dari mereka bahkan datang ke acara konser masih dengan seragam putih-abunya.

(ade)