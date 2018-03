JaAKARTA - Girlband asal Amerika, Fifth Harmony, resmi membuka konsernya di Jakarta. Acara sendiri digelar di The Hall Kasablanka, Senin (12/3/2018).

Antrean panjang para Harmonizers, sebutan untuk para penggemar Fifth Harmony, sudah dimulai sekira pukul 15.00 WIB. Penonton yang memadati tak hanya datang dari Jakarta saja. Beberapa di antaranya bahkan mengatakan datang dengan sengaja dari luar Jakarta.

Ally Brooke, Normani, Dinah Jane, dan Lauren Jaeregui akhirnya naik ke atas panggung sekira pukul 20.45 WIB. Keempatnya langsung menyapa para Harmonizers Indonesia dengan membawakan lagu Worth It, single yang melambungkan nama mereka di tahun 2015.

Sekadar informasi, konser ini adalah kali pertama Fifth Harmony datang ke Indonesia. Ally Brooke dkk belum pernah merasakan antusiasme tinggi yang biasa diberikan oleh masyarakat Indonesia.

Keempat personel Fifth Harmony tampil kompak dengan mengenakan pakaian serba hitam. Dengan gaya lincahnya, satu per satu personel menampilkan goyangan terbaiknya di atas panggung.

“Hello Jakarta. I’m so excited to be here. It’s been so many years since I came here. You guys such a loyal fans and we really appreciate it. It’s kind of hot here, isn’t it?” sapa Lauren mewakili ketiga temannya.

Sebelumnya Fifth Harmony adalah sebuah girlband yang berisi lima orang personel. Pada Desember 2016, Camila Cabello memutuskan untuk keluar dan bersolo karier.

(aln)