JAKARTA - Setelah 2017 yang diramaikan dengan sederet festival musik dan konser K-Pop, kini giliran musisi barat yang menjajal panggung di Indonesia. Kali ini giliran girlband Fifth Harmony yang diketahui akan menyapa para penggemarnya di Tanah Air pada 12 Maret 2018 di The Kasablanka Hall, Kota Kasablanka, Jakarta Selatan.

Grup beranggotakan Ally Broke, Normani Kordey, Dinah Jane dan Lauren Jauregui tersebut akan mendarat di Jakarta untuk gelaran tur "PSA Tour" sebagai bentuk promosi album studio ketiga mereka dengan judul Fifth Harmony, nama grup mereka sendiri.

Kabar tersebut diumumkan oleh akun media sosial resmi fans pelantun Down tersebut. Dalam unggahan itu berbunyi kepastian kabar tersebut.

"Ready JAKARTA?! Our girls are coming to see US March 12 (Monday) 🙌🇮🇩 #5HPSATour," tulis akun @fifthharmony_id.

Kabar tersebut juga telah tercantum dalam situs resmi Fifth Harmony. Nama Jakarta masuk dalam daftar kota-kota besar di negara Asia dan Australia yang akan dikunjungi, setelah Osaka, Tokyo, Manila, Melbourne, Sidney, dan Brisbane, yang kemudian dilanjutkan ke Singapura dan Abu Dhabi.

Namun, belum ada keterangan lebih lanjut terkait daftar harga tiket dan seat plan. Mereka hanya mengumumkan bahwa penjualan tiket akan dimulai pada 15 Desember 2017.

Fifth Harmony merupakan girlband bentukan The X Factor USA musim kedua pada Juli 2012. Sebelumnya mereka berisi lima anggota tapi Camila Cabello memilih hengkang pada 2016 dan kini sibuk bersolo karier.

