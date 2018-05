JAKARTA - Satu setengah bulan lagi, GOT7 akan datang ke Indonesia. Bambam cs akan menyapa Ahgase (sebutan fans GOT7) Tanah Air dalam rangkaian tur bertajuk "Eyes on You".

Sebelum datang ke Indonesia untuk bertemu langsung dengan penggemarnya, GOT7 lebih dulu menyapa Ahgase di Tanah Air. Dalam sebuah video greeting, boyband asuhan JYP Entertainment ini mengungkapkan kerinduannya pada Ahgase Indonesia.

"Tidak terasa sudah satu tahun yang lalu kami datang ke Indonesia," kata Youngjae mengawali video greeting GOT7.

"Benar. Sudah satu tahun yang lalu! Ahgase Indonesia, kalian pasti sangat merindukan kami kan?" sambung Jinyoung dan Mark bergantian.

Seperti halnya fans, GOT7 pun ingin cepat bertemu dengan Ahgase Indonesia. Mereka ingin bisa langsung menghibur fans setia mereka di Indonesia dengan aksi panggung menarik.

"Kami juga ingin secepatnya bertemu dengan kalian," ungkap JB.

"Ayo kita bertemu di Jakarta dan membuat kenangan manis bersama di acara GOT7 2018 World Tour 'Eyes on You'," ajak Yugyeom.

Terakhir, Bambam mengajak fans untuk meramaikan konser solo pertama GOT7 di Jakarta itu. Member berdarah Thailand ini menjamin jika grupnya akan memberikan penampilan spesial untuk Ahgase Indonesia.

[ANNOUNCEMENT] GOT7 2018 WORLD TOUR 'EYES ON YOU' IN JAKARTA - Official Seat Plan #EyesOnYouinJKT pic.twitter.com/PQRFuhwYJC— MCP (@mecimapro) March 30, 2018