JAKARTA – Untuk ketiga kalinya, GOT7 akan berkunjung ke Indonesia. Jinyoung cs akan kembali menyapa Ahgase (sebutan fans GOT7) Indonesia, kali ini dalam rangkaian konser solo bertajuk “Eyes On You”.

Tiga bulan jelang konser mereka di Tanah Air, harga tiket konser “Eyes On You” GOT7 dirilis. Mecima Pro selaku promotor yang membawa GOT7 ke Indonesia sudah menyediakan lima kategori tiket yang dapat dibeli penggemar.

Tiket termurah, yakni Green, dibanderol dengan harga Rp900 ribu. Harga termahal dipegang kategori Pink, yaitu Rp2,2 juta. Sementara tiga kategori lain masing-masing adalah Yellow (Rp1,4 juta), Purple (Rp1,6 juta), dan Blue (Rp1,8 juta).

Konser GOT7 di Indonesia akan digelar pada 30 Juni 2018 nanti. “Eyes On You” Jakarta akan diselenggarakan di Hall 5, ICE BSD, Tangerang.

[ANNOUNCEMENT] GOT7 2018 WORLD TOUR 'EYES ON YOU' IN JAKARTA - Official Seat Plan #EyesOnYouinJKT pic.twitter.com/PQRFuhwYJC— MCP (@mecimapro) March 30, 2018