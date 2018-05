JAKARTA – Pagi ini, kolom instagram Boy William ramai dengan komentar atas foto yang diunggah lawan main Ayu Ting Ting tersebut. Pasalnya, Boy menunggah sebuah tulisan yang berisikan hujatan soal dirinya yang dianggap bicara sok bahasa Inggris. Pria 26 tahun itu pun menjawab kritikan keras yang ditujukan padanya itu.

Sudah menjadi risiko seorang publik figur atas segala pro kontra segala tingkah laku yang dilakukannya. Hal ini yang juga tengah dirasakan oleh presenter Boy William. Boy yang juga dikenal sebagai rapper ini mengunggah sebuah foto di mana berisikan hujatan mengenai sosok Boy yang menurut tulisan tersebut dibilang mirip Saipul Jamil serta gayanya yang ke barat-baratan dengan penggunaan bahasa Inggris disetiap percakapan.

Seseorang yang di tutup blok merah oleh Boy juga menegaskan bahwa sudah seharusnya jika Boy tinggal di Indonesia, berbahasalah selayaknya orang Indonesia. Bahkan orang tersebut juga memaksa pemain film ‘Promise’ itu untuk menyesuaikan diri terhadap mereka yang tidak bisa berbahasa Inggris. Di penutup tulisan, Boy pun dihujat dengan perkataan kasar oleh oknum yang disembunyikan namanya oleh Boy William.

Menanggapi hal ini, pria kelahiran Jakarta 17 Oktober 1991 tidak mau terpancing emosi atas hujatan dari seseorang. Dengan bijak Boy membalas dengan pemahaman bahwa nantinya tidak akan lagi orang – orangyang mau belajar berbicara Inggris karena dikritik dengan cara yang kurang baik.

“i hope you learn a lesson buddy. Orang2 kayak lo itu yg bikin anak2 skrng jadi takut ngomong inggris. Udah belajar susah2 tapi jadi takut untuk ngomong karena takut di kata2in sama people like you. Gue gpp dikata2in i dont care. Tapi for kids yg mau belajar, kasian bro,” tulis Boy, Rabu (16/5/2018).

Boy pun menjawab tudingan bahwa menurut tulisan tersebut lebih dari setengah masyarakat Indonesia tidak bisa berbahasa Inggris.

“Dan di Indonesia banyak yang bisa ngomong inggris kok. Kita ga kalah sama negara lain bos ku. Harus berkembang dong...You gotta change your mindset. Dont be so bitter about life my friend. God Bless You,” lanjut Boy dalam captionnya.

Postingan Boy inipun mendapat dukungan dari warganet yang mengatakan bahwa orang Indonesia harus bisa maju, salah satunya dengan mengembangkan kemampuan bahasa internasionalnya.

Sekedar diketahui, Boy William merupakan Aktor Indonesia yang mengawali karirnya sebagai model di tahun 2009. Kesempatannya menjadi seorang VJ di salah satu acara music memang membuka peluang karir Boy di dunia entertainment tanah air. Selain sebagai presenter musik, pria berzodiak Libra ini juga telah membintangi sederet film. Diantaranya seperti ‘Mama Cake’, ‘Rumah Gurita’, dan ‘Sunshine Becomes You’.

