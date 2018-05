SEOUL - Aktor Park Bo Gum sepertinya akan kembali berakting ke layar kaca dalam waktu dekat. Setelah menolak Hwayugi dan Incheon Airport, bintang Hello Monster tersebut dikabarkan tengah mempertimbangkan tawaran untuk comeback lewat serial Boyfriend.

Hal tersebut diungkapkan oleh Blossom Entertainment, selaku agensi Park, pada 16 Mei 2018. “Memang benar dia menerima tawaran untuk tampil dalam Boyfriend. Meski begitu, belum ada kepastian dari sang aktor,” ungkap perwakilan agensi tersebut.

Hal ini cukup menarik, mengingat cukup banyak tawaran yang datang namun belum ada yang dipilihnya. Proyek akting terakhir yang dilakoni Park adalah Moonlight Drawn by Clouds yang tayang pada 2016. Selebihnya, dia hanya menerima tawaran untuk tampil di variety show, seperti 2 Days 1 Night dan Hyori’s Bed and Breakfast Season 2.

Sementara itu, Boyfriend berkisah tentang seorang wanita yang memiliki segalanya di dunia. Hidupnya berlawanan dengan seorang pria biasa yang hidup sederhana dan tidak memiliki apa-apa. Pada satu titik, mereka menginginkan untuk menjalani hidup satu sama lain. Drama ini nantinya akan berfokus tentang apakah sulit meninggalkan kehidupan bergelimang harta atau memiliki gaya hidup normal.

Park Bo Gum ditawari untuk berperan sebagai Kim Jin Hyuk, seorang pria sederhana, dalam drama tersebut. Ia mencari pekerjaan, namun terus ditolak oleh perusahaan-perusahaan. Ia kemudian berencana untuk pindah ke luar negeri.

Sayang, karena tak memiliki uang, ia kemudian berkerja paruh waktu dan terus mengumpulkan uang hasil pekerjaannya. Selama perjalanan ke luar negeri, dia bertemu seorang perempuan spesial. Cerita akan lebih seru ketika kedua orang berbeda latar belakang tersebut saling jatuh cinta.

Lebih lanjut Blossom Entertainment mengaku, belum banyak informasi terkait penggarapan drama tersebut. Sejauh ini, belum ada kepastian tentang jejeran pemain (selain Park Bo Gum), tim produksi (sutradara), jadwal produksi, hingga stasiun televisi yang akan menayangkannya.

Namun yang pasti, skenario drama itu ditulis oleh Yoo Young Ah, yang berada di balik sukses cerita Bel Ami dan Entertiner. Selain kedua serial itu, Yoo juga sempat terlibat dalam penulisan skenario sejumlah produksi film, seperti Take Off 2 dan My Annoying Brother.

(SIS)