Penyusunan grapan lakon "Kumbakarna Gugur" untuk pementasan trio dalang : Ki Manteb Sudarsono, Ki Purbo Asmoro, dan Ki Enthus Susmono pada hari Selasa, 7 November 2017 di Alun-alun Karanganyar. Monggo merapat! @infokaranganyar . . #wayangkulit #triodalang #kimantebsudarsono #kipurboasmoro #kienthussusmono #karanganyar #shadowpuppet

