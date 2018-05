JAKARTA - Chloe Xaviera tengah sibuk mempromosikan film perdananya berjudul Koki-Koki Kecil yang siap tayang pada Juni 2018. Ia pun ditemani Agnez Mo, tante sekaligus sosok yang menginspirasinya di industri hiburan Tanah Air.



Kekaraban tampak antar tante dan keponakan tersebut sepanjang keduanya menanggapi challenge terkait masak memasak di komplek MNC Studio, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.



"Kita memang kaya gitu kalau lagi di luar negeri kita selalu main main kaya gitu. Hari ini ada kegiatan berbau permainan kita senang banget karena memang aslinya kaya gitu cuma di luarnya saja jaim," papar Agnez Mo lantas tertawa pada Kamis 10 Mei 2018.

Selama melakukan berbagai challenge, Agnez Mo dan Chloe tak saling canggung dan tawa keduanya terlihat alami. Kesempatan tersebut memang telah biasa didapatkan saat berada di rumah maupun ketika liburan di luar negeri.



"Kalau main sama aunty kayak play with someone like me. Kaya dulu pas di Amerika main sampai jatuh jatuh gitu sih haha," ujar bocah kelahiran tahun 2009 itu lantas tertawa.



"Benar-benar fun gitu dan enaknya kita berdua kan keluarga jadi enggak ada jaim jaimnya gitu. She always very fun kids jadi ya," sambung Agnez Mo.



Sementara itu, Chloe tengah mempersiapkan film perdananya karya MNC Pictures berjudul Koki-Koki Kecil. Selain Chloe, beberapa artis pun terlibat seperti Morgan Oey, Ringgo Agus Rahman, Adi Kurdi, Aura Kasih, Fanny Fabiana, Farras Fatik, Alifa Lubis, Marcello, Ali Fikry, Patrick, Cole Gribble, Clay Gribble, hingga Romaria.

Film Koki-Koki Cilik menceritakan tentang impian seorang anak bernama Bima (Farras Fatik) yang ingin kembali membangun rumah makan milik sang ayah. Keinginannya yang besar tersebut membuat Bima nekat mengikuti Cooking Camp.



Impian Bima untuk dapat berhasil di Cooking Camp, ternyata tidak semulus yang ia harapkan. Bahkan dalam ajang tersebut, Bima harus bersaing melawan beberapa anak lain yang juga jagi dalam hal memasak.

Hingga akhirnya ia bertemu dengan Chef Rama (Morgan Oey) yang akan membantu Bima untuk mewujudkan keingannya tersebut.







