SEOUL - Aktor Lee Sang Yeob cukup beruntung bisa beradu akting dengan sederet aktris cantik Korea. Maka ketika didapuk sebagai bintang tamu dalam program Ji Suk Jin’s 2 O’Clock Date di MBC FM4U, dia pun bertutur tentang kepribadian mereka.

Bae Suzy misalnya, disebut Lee sebagai sosok yang lucu. “Pada awal syuting, aku bilang, 'Wah dia sangat cantik’. Namun kemudian, aku bisa bilang dia lucu dan memiliki kepribadian yang sangat bagus,” katanya seperti dilansir dari Soompi, pada Rabu (9/5/2018).

Baca juga: Park Min Young Beberkan Kemiripan dengan Karakter di Drama Terbaru





Tak hanya menyebut lawan mainnya dalam While You were Sleeping itu baik dan lucu, Lee juga mengetahui makanan kesukaan Suzy. “Dia suka makan sundaeguk (sup sosis darah) dan makanan lain seperti itu,” ujarnya.

'Rahasia’ Suzy tersebut tentu berlawanan dengan resep langsing yang pernah diungkapkannya dalam sebuah program televisi. “Aku mengonsumsi banyak teh herbal, yogurt, dan air mineral. Mungkin karena itu aku jarang mengalami masalah sembelit,” paparnya.

Seperti Suzy, Lee juga memuji kecantikan aktris Kim Tae Hee dan Moon Chae Woon yang masing-masing berakting bersamanya dalam Jang Ok-jung, Living by Love dan The Innocent Man. “Saat pertama kali bertegur sapa dengan Moon Chae Woon aku sempat terpaku karena dia begitu cantik. Sesaat, kondisi itu membuat kami canggung satu sama lain,” katanya.

Suasana canggung serupa juga diakuinya, pernah terjadi saat pertama kali bertemu BoA. Keduanya sempat berperan sebagai pasangan Seperti diketahui, keduanya beradu akting dalam drama My Wife's Having an Affair this Week pada 2016. “Saat itu, sutradara Kim Seok Yoon sempat memarahiku karena aktingku dinilai buruk. Hal itu membuatku tak mampu bertatapan mata dengan BoA dalam waktu yang lama,” papar Lee.

Baca juga: Lakukan Adegan Laga, Rain Banjir Pujian dari Sutradara Sketch

Cerita berbeda diurai Lee tentang Song Ji Hyo yang dikenalnya lewat serial My Wife's Having an Affair this Week dan reality show Running Man. Aktor 34 tahun itu mengaku, Song Ji Hyo adalah sosok yang sangat kharismatik. “Saat pertama kali menyapanya, dia langsung bilang, 'Hei, kemarilah’. Dia benar-benar keren dan membuatku nyaman,” imbuhnya.

Dari kelima aktris cantik tersebut, Lee Sang Yeob juga membocorkan tokoh panutannya dalam industri hiburan. Bukan aktor atau selebriti senior, dia mengaku, mengidolakan Lee Kwang Soo. “Saat menonton Live (drama terbaru Lee Kwang Soo), aku seringkali merasa tersentuh. Aku juga tak menemukan banyak bintang variety show yang setulus dia.”

(SIS)