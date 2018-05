SEOUL - Aktris Park Min Young kembali menyapa penggemar lewat drama terbarunya. Kali ini bintang Healer tersebut dipercaya untuk menjadi karakter utama wanita di drama komedi-romantis What's Wrong With Secretary Kim?

Kali ini, Park Min Young akan beradu akting dengan Park Seo Joon. Ia akan berperan sebagai Kim Mi So, sekretaris seorang CEO arogan namun tampan bernama Lee Yong Jae (Park Seo Joon).

Melansir Soompi, Rabu (9/5/2018), berbicara mengenai karakternya ini, Park Min Young mengatakan jika karakter dalam dramanya sama seperti drama-drama sebelumnya, yaitu karakter protagonis. Di mata Min Young, ada banyak sisi positif dari karakter yang diperankannya.

"Seperti namanya, Mi So adalah 'senyum' dalam bahasa Korea, dia adalah karakter yang selalu tersenyum," ujar Park Min Young.

“Kim Mi So merupakan karakter yang bisa berteman dengan siapa saja. Dia memiliki energi untuk orang disekitarnya. Namun, dia juga merupakan seseorang yang fokus dengan pekerjaan sekretarisnya," imbuhnya.

Park Min Young mengaku jika kehidupan karakternya kali ini, sedikit mirip dengan prinsip hidup mantan pacar Lee Min Ho tersebut. Salah satu kesamaannya antara dirinya dan karakter Kim Mi So adalah mereka sama-sama suka diam di rumah.

"Aku lebih suka berada di rumah dan aku cenderung lebih fokus pada pekerjaanku daripada menjalin hubungan dengan seseorang. Seperti Kim Mi So, dia juga memiliki citra sempurna di tempat kerja, dan aku pikir dia lebih fokus kepada kariernya daripada hubungan pacaran," ungkap perempuan kelahiran 4 Maret 1986 itu.

Untuk menampilkan pendalaman karakter yang mumpuni, Park Min Young berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam drama terbarunya ini. Dia menuturkan jika ia membaca karya asli drama What's Wrong With Secretary Kim dari novel hingga webtoon. Selain itu ia meyakinkan diri dengan berusha menciptakan gaya fashion yang sangat kantoran khas sekretaris.

Sebagai informasi, What’s Wrong With Secretary Kim sendiri diangkat dari webtoon populer dengan judul Why Secretary Kim. Webtoon ini berkisah tentang wakil presiden perusahaan yang kaya, tampan, dan sangat arogan serta sekretarisnya Kim Mi So, yang memutuskan untuk berhenti.

Drama kolaborasi antara Park Seo Joon dan Park Min Young ini disutradarai oleh Park Joon Hwa. Dia adalah sutradara di balik sejumlah drama populer, seperti Because This is My First Life dan Let’s Eat. Untuk yang tidak sabar, drama ini dijadwalkan tayang mulai 6 Juni 2018 pada slot Rabu-Kamis pukul 21.30 KST di tvN.

