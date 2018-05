JAKARTA - Mungkin tak banyak yang mengetahui grup band Goodnight Electric, dimana band yang sempat merajai pentas seni alias pensi pada era 2000-an. Ya, band yang punya ciri khas musik lewat instrument musik synthesizer ini akan kembali menggebrak musik Tanah Air dengan album anyarnya.

Meski begitu, usut punya usut Goodnight Electric tampaknya sudah ditunggu oleh publik terlebih para penggemarnya yakni Goodfriends. Hal itu pun langsung diungkapkan oleh Henry 'Batman' salah satu personelnya yang menjadi ujung tombak Goodnight Electric kepada Okezone saat dijumpai di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan pada Selasa (8/5/2018).

"Kalau Goodfriends pasti seneng sih, makanya mereka pendengar loyal. Kaya kemarin gue sempet upload video baru, dan di YouTube kita subscribe ya banyak. Dan mereka yang lihat sempat kaget 'wah masih ada ternyata'. Responnya di YouTube senang sih mereka, dan ada juga yang baru tahu Goodnight Electric ternyata ada band yang begini nih," katanya.

Lebih lanjut, Henry 'Batman' menyebut bahwa keberadaan Goodnight Electric saat ini untuk memeriahkan kembali musik elecktronik yang saat ini tengah ramai dikalangan musik Tanah Air. Bahkan ia pun menambahkan sempat kaget dengan kemajuan elektronik musik yang lebih canggih ketimbang Goodnight Electric.

Oleh karenanya dengan muncul elektronik musik yang lebih bervariasi, memotivasi Goodnight Electronic untuk kembali eksis di kancah musik Tanah Air.

"Lo harus banyak alternative, option lah, terutama genre elektronik enggak banyak. Jadi minoritas banget, kalau ngomongin soal rock, dangdut, reagge itu uda banyak banget. Kita juga pengin electronic tetap ada," ujarnya.

"Sebenarnya beberapa tahun terakhir banyak elektronik yang baru, muda-muda semuanya, gue juga kaget mereka lebih canggih. Gue senang dan itu jadi motivasi gue juga. Kita perlu audience dan pendengar butuh pilihan," tukasnya.

Seperti diketahui, Goodnight Electric merupakan band yang digawangi Henry 'Batman' Foundation, Oomleo dan Bondi Goodboy. Band ini pun sempat meledak lewat single 'Am I Robot'. Goodnight Electric telah merilis dua album yakni 'Love and Turbo Action' dan 'Electroduce Yourself'.

