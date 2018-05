JAKARTA - Kemana sajakah Goodnight Electric? Pertanyaan itu mungkin pantas dilyangkan untuk menyambut kembalinya band yang pernah meledak pada 2008 lalu ini yang dikenal sebagai band pensi. Usut punya usut, band yang digawangi oleh Henry 'Batman' Foundation, Oomleo, dan Bondi Goodboy bakal comeback meramaikan industri musik Tanah Air. Rencananya mereka akan merilis album teranyar.

Sebagai pembuka, band yang dibentuk pada 2003 ini menyelenggarakan pameran arsip dimana memperlihatkan beberapa barang koleksi pribadinya. Henry 'Batman' pun mengakui bahwa mereka sempat vakum dari 2012 hingga 2016.

"Sebenarnya (pameran arsip) ini salah satu rencana kita rilis album baru. Tahun 2012 kita enggak aktif sampai 2016, kaya vakum lah, ilang lah gitu. Tahun 2016 balik lagi tapi masih pelan-pelan lah," kata Henry 'Batman' kepada Okezone saat dijumpai dikawasan Pancoran, Jakarta Selatan pada Selasa (8/5/2018).

Lebih lanjut, ditambahkan Henry 'Batman' bahwa ketika bermusik mereka sempat mengalami kebosanan hingga akhirnya vakum. Namun, pada akhirnya tiga personel ini akan kembali memberikan sentuhan baru pada album yang akan mereka keluarkan nanti.

"Terus memang ada kebosanan di diri kita karena enggak ada materi baru, lagu-lagunya juga, dulu kan gegap gempita banget lagu Goodnight Electric, sekarang uda tua-tua kan. Jadi gimana caranya up to date kita harus rilis materi baru," lanjutnya.

Kendati demikian, tak mudah bagi Goodnight Electric untuk kembali merajai musik Tanah Air. Sebab banyaknya musisi-musisi baru.

Sementara itu, untuk pameran arsip Goodnight Electric ini, mereka setidaknya ingin memberitahukan bahwa kebersamaan band tersebut masih ada.

"Karena materi baru enggak gampang, untuk brigingnya akhirnya kita bikin (pameran arsip) ini. Jadi kita kumpulin arsip untuk bilang 'hey kita masih ada nih'. Kaya lagu-lagu yang enggak ada di album lain, ada disini. Terus sama selebihnya arsip fisik kita pamerin," tukasnya.

Seperti diketahui, Goodnight Electric merupakan band yang digawangi Henry 'Batman' Foundation, Oomleo dan Bondi Goodboy. Band ini pun sempat meledak lewat single Am I Robot. Goodnight Electric telah merilis dua album yakni 'Love and Turbo Action' dan 'Electroduce Yourself'.

