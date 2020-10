JAKARTA - Goodnight Electric menjadi bintang utama dalam konser virtual This Is My Wave episode kelima. Digelar pada 23 Oktober 2020 pukul 20.00 WIB, Goodnight Electric menghadirkan nuansa new wave dan dark romance dalam konser This Is My Wave.

Goodnight Electric mengaku tertantang hadir mengisi konser virtual. Henry Foundation alias Batman menjelaskan jika personel Goodnight Electric tampil habis-habisan untuk bisa memberikan kepuasan penonton konser virtual tersebut.

"Bagi kami perform di This Is My Wave Concert sangat challenging. Walaupun ini bukan pertama kalinya Goodnight Electric manggung secara virtual, tapi di konser kali ini kami benar-benar saling tukar ide kreatif supaya bisa memberikan penampilan terbaik untuk Superfriends. Selain itu, kami juga harus meramu aransemen baru yang fresh pada beberapa lagu. Jadi jangan sampai ketinggalan aksi kami di This Is My Wave Concert!,” terang Henry mewakili para personel Goodnight Electric.

Konser ini juga momentum bagi Goodnight Electric yang telah menggaet Vincent Rompies, Andi Hans, dan Priscilla sebagai formasi terbaru mereka.

Dalam konser tersebut, ambience dark romance dihadirkan dengan ditunjang lagu romansa yang syahdu dan gelap dan dipadukan dengan tata panggung yang merepresentasikan tema nuansa tersebut. Lagu-lagu yang ada di album Misteria yang baru saja dirilis pada Mei 2020 pun bakal dihadirkan seperti Saturn Girl, VCR, Dopamin, Misteria, dan Erotika.

"This Is My Wave Concert selalu ingin memberi pengalaman seru dan unforgetable moment untuk para penonton, yang jarang mereka rasakan di gelaran konser virtual lainnya. Kehadiran sang raja pensi medio 2000-an yang kini kembali dengan format baru tentu akan menjadi suguhan yang tak boleh dilewatkan. Kolaborasi ini siap memberi sederet kejutan,” ucap Aloysius Dwiwoko Hertiyono alias Tiyok selaku penyelenggara This Is My Wave Concert.

Tiket konser This Is My Wave Concert dibanderol seharga Rp20 ribu hingga Rp150 ribu untuk kelas teratas.

