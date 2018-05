JAKARTA - Goodnight Electric bakal kembali mencoba peruntungannya dalam industri musik Tanah Air lewat album barunya. Meski begitu, Henry 'Batman' selaku pemrakarsa Goodnight Electric memastikan bahwa mereka masih akan menggunakan instrument synthesizer sebagai pemutar musik utama. Terkait bocoran album baru masih belum dibocorkan Henry ‘Batman’.

Lebih lanjut, genre electronic pop yang menjadi identitasnya bermusik, masih akan kental dalam album teranyarnya. Namun sayangnya musik yang dahulunya lebih bersemangat akan sedikit diturunkan tensinya. Mengingat kedewasaan dari Goodnight Electric akan ditonjolkan pada album baru ini.

"Sebenarnya (album barunya) kita masih bakal menggunakan instrument synthesizer, yang paling utama itu. Electronic pop juga, ya will see lah tapi enggak akan segegap gempita dulu. Dulu kan lagunya cheer up banget, kalau sekarang turn down, lebih dewasa. Tapi masih tetap based-nya electronic," kata Henry 'Batman' kepada Okezone saat dijumpai di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan pada Selasa (8/5/2018).

Di sisi lain, Henry 'Batman' juga menyinggung terkait musik di era sekarang yang dianggap lebih maju hingga mudah untuk memasarkannya ketimbang Goodnight Electric yang lahir pada era 2000-an yang dianggap sulit untuk diperkenalkan pada khalayak umum. Pasalnya, Henry dahulunya, yang bergerak dalam bidang indiependent sempat merasakan kesulitan untuk memasarkan musiknya.

"Kalau sekarang sih sebenarnya, karena gue bergerak di indiependent banget, gue bergerak dari awal sendiri banget. Jadi kalau gue melihat era sekarang, lebih gampang menurutnya gue, sekarang lo bisa promoin musik lo sendiri, langsung loh ya," sambungnya.

"Dulu tuh susah banget, misalnya dateng ke radio, kalau lo enggak kenal, ya tarok brak! Mungkin masih dipertimbangkan, itu baru di radio apalagi majalah, itu kaya gue klipingin. Karena dulu diliput majalah itu wow banget. Kalau sekarang bisa lo promoin sendiri, lo bikin lagu, album, masukin di soundcloud, lo sebar deh," ceritanya.

Kendati demikian, kini Goodnight Electric tengah menyiapkan berbagai strategi untuk rencana comeback-nya. Ya sebagai salah satu contoh, Goodnight Electric telah melakukan pameran arsip yang bertajuk 'The Electronic Renaissance: Archive & Essentials from Goodnight Electric (2004-2018)'.

"Untuk bekerja di era sekarang lebih gampang, tapi ya tetap ada strategi khususnya agar bisa dikenal lebih luas. Ya strategi itu banyak," tutupnya.

