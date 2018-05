BERIKUT VIDEO KLARIFIKASI SAYA TENTANG RIUHNYA SUKSESI PRESIDEN JOMBLO!!! . . . . Mohon maaf kepada Yang Terhormat Mantan Presiden @raditya_dika saya hanya berusaha untuk memenuhi aspirasi dan keinginan para jomblo. Semoga bisa dipahami. . . Teruntuk saudara @baimwong saya harap kita bisa bersaing secara sehat lewat adu gagasan dan program. May the best jomblo win! . . Dan yang terpenting terima kasih tak terhingga bagi para pendukung saya. Your love and support is everything for me. . . Much love, Your future President. . . Video Baim Wong direkam ulang dari akun @lambe_turah.

