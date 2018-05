SEOUL - Film Avengers: Infinity War masih mempertahankan posisinya pada urutan pertama box office Korea selama periode 4-6 Mei 2018. Berdasarkan data Badan Perfilman Korea (KOFIC), film arahan Joss Whedon dan Russo bersaudara ini sukses mengumpulkan pendapatan USD17,065 juta dari penjualan tiket sekira 1.977.976.

Sejak debut di bioskop Korea pada 25 April 2018, Avengers: Infinity War sukses mengumpulkan total pendapatan sebesar USD69,925 juta dari 8.496.721 penonton. Tayang di 2.224 layar bioskop, film yang dibintangi Robert Downey Jr dan Chris Pratt ini mampu menguasai 75,59 persen market share.

Dengan hasil tersebut maka Avengers: Infinity War mampu mempertahankan posisinya selama dua pekan terakhir. Lebih menariknya lagi, melansir KoreanHerald, Senin (7/5/2018), film yang berkisah tentang superhero Marvel ini menjadi film non-Korea tercepat yang terjual di Korea Selatan.

Sementara itu, film asal Korea sendiri yang tayang perdana pada 1 Mei 2018, Champion belum mampu menyingkirkan film produksi Marvel Studios di posisi pertama. Film besutan sutradara Kim Yong Wan ini hanya mampu memimpin posisi kedua dengan meraup pendapatan sebesar USD3,567 juta dari 440.695 tiket.

Film ini bergenre drama yang dibalut dengan latar belakang olahraga serta komedi ringan. Selain itu, film ini akan menyuguhkan tayangan aksi.

Kisahnya dimulai dari Mark diperankan oleh Ma Dong Seok, atlet panco yang ingin menjadi juara internasional. Namun dia harus menggerus impiannya karena bekerja di sebagai satuan pengamanan di sebuah bar.

Hingga bakatnya terendus promotor pertarungan panco, Jin ki yang diperankan oleh Kwon Yool. Kemudian kehidupan Mark lebih kompleks ketika adiknya Soo Jin datang membawa kedua anaknya.

Posisi ketiga diisi oleh film animasi Early Man. Film besutan sutradara Nick Park ini sukses mengumpulkan USD441.921. Sejak awal penayangannya pada 3 Mei 2018, film asal Inggris ini telah mengumpulkan total pendapatan sebesar USD498.989 dari penjualan tiket 69.246.

Menariknya, film asal Korea Intention yang pekan lalu berada di posisi kedua, harus berbesar hati karena merosot di posisi ke-8. Film besutan sutradara Kim Ji Yeong ini hanya mampu meraup komposisi pasar sekira 0,54 persen. Sejak penyangan perdananya pada 12 April, Intention hanya mampu mendulang pundi uang sebanyak USD3,976 juta.

Berikut data lengkap 10 besar box office Koreasepanjang 4-6 Mei 2018, seperti dikutip dari KOFIC:

1. Avengers: Infinity War USD17,065 Juta

2. Champion USD3,567 Juta

3. Early Man USD441.921

4. The Incredible Story of the Giant Pear Denmark USD287.914

5. To Fu USD253.774

6. Leo Da Vinci: Mission Mona Lisa USD167.168

7. LOVE+SLING USD183.271

8. Intention USD124.103

9. Wonderstruck USD75.879

10. Dangal USD65.966

