JAKARTA - Kabar duka datang dari aktris cantik Chelsea Islan. Sang nenek, Lies Elizabeth, dikabarkan telah menghembuskan nafas terkahirnya pada Sabtu 5 Mei kemarin.

Kabar tersebut diketahui lewat unggahan Chelsea Islan melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, kekasih Daffa Wardhana ini mengungkapkan bahwa sang nenek merupakan orang yang luar biasa dan menjadi sosok malaikat untuknya.

Diakhir kalimat, pemeran Dibalik 98 ini juga berdoa agar jasad sang nenek bisa selalu berada di dekat Tuhan Yesus.

"Oma Lies Elizabeth Islan. She is my Guardian Angel. I believe that a garden of love grows in a grandmother's heart. My grandmother is like an angel who takes me under her wings and watches over me," tulis Chelsea Islan pada keterangan foto.

"I love you so much Oma. May Jesus always be with you Oma. Rest In Peace my beloved Oma," sambungnya.

Unggahan tersebut tentu membuat para netizen merasakan kesedihan yang sama dengan wanita 22 tahun tersebut. Ucapan belasungkawa pun nampak membanjiri kolom komentarnya.

"Rest In Peace .. Turut Berduka Cita .. Semoga Oma berbahagia bersama Allah Bapa di Surga @chelseaislan," tulis mikaelantonov.

"@chelseaislan Turut berduka cita non, smga Omanya mendapat tempat terindah bersama Bapak Sorgawi," tulis cornelis_ngr92.

"Turut berduka cita ya kak @chelseaislan semoga tuhan yesus memberi tempat untuk oma di surga amin," tulis agnes_9115.

